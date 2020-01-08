十二星座1月愛情運勢！雙子小心危險關係、巨蟹旅遊正桃花來襲

進入新的一年，在1月份，同時有5顆行星在魔羯運行，感情中需以一個務實的態度來建立關係，這也代表著有時會堅持用自己認為的方式，來處理兩人的狀況，但容易忽略雙方感受，只是悶著頭努力付出，以為這樣才值得被愛，卻沒看見彼此真正的需要，加上這個月份的固定星座能量互相運作，更要懂得別過於堅持己見，放下心中的固執，關係便會開始鞏固。

在看星座的情感面，可以參考自己或對方的金星星座，或是代表內在情感面的月亮星座，而太陽與上升，也可列入參考。

牡羊座

單身牡羊異地桃花運提升

單身的牡羊座在1月份，非常適合出遊放鬆心情，很有可能會出現異地桃花，或愉快的戀情，而有的牡羊很有可能會遇到年齡較長的對象追求，或是因為參與一些團體活動，而遇見意想不到的對象，但因為牡羊座的1月工作運過於忙碌，想要讓這樣的桃花，是可以順利發展，需要多下點功夫，不然會變成只是短暫的開心，卻無法長久經營。

已有伴侶的牡羊，這個月份的工作運有非常多的安排，而在關係相處上會遇到一些來自長輩的壓力，或是兩人之間會對於未來的發展，在討論某些議題上過於嚴肅，感到沒有空間，懂得如和傾聽和溝通，是這個月的重點，有時兩人需各退一步，才能看見盲點。

金牛座

找出舒適圈遇見桃花機率高

在1月中之後，單身的金牛座的桃花人際運勢提升，很有可能因為你擴大了生活圈，願意結交新朋友，或多參與團體活動、進出不同的場合，而因此遇見不錯的對象，而因為這個月自身的魅力出現了一種會讓異性感到崇拜或曖昧不明的狀況，因此也有可能會遇見總是在停留在模糊的關係，但卻無法讓彼此更進一步。

關係中的金牛，這個月份會有較多的變化，很有可能一些突如其來的事情要你改變或處理，當面對這些情況金牛心中會較容易用情緒在處理事情，在關係中的相處脾氣也較大，容易小題大作，或是面對伴侶的改變，用一種不信任的態度再看待，這是需要留意的，當你願意接受不再只是用自己認為對的方式來經營關係時，兩人的矛盾才能化開。

雙子座

小心危險的關係

在1月份雙子座的魅力突然上升，但這樣的情感運勢是需要注意的，在1月中旬之前，容易遇見不想穩定的對象，或是兩人的關係只是一場激情，而單身雙子，或是感情中一直有狀況卻遲遲不面對的雙子，容易把自己渴望被愛的情感放大，投射在這樣的不明關係中，但卻有可能因此感到更多空虛。雙子在1月中之後，這樣的情感運勢稍稍和緩一些，但很有可能因為自己選擇繼續執著，而產生對這樣的人，有種崇拜欣賞的心理，會誤以為是可以繼續發展關係。

這個月份，已有伴侶的雙子在關係中，較容易爭吵，兩人心中產生一些較高的標準對待彼此，而產生不悅，但是也很有可能因為這樣，而說出心中一直隱忍的話語，而解開誤會。

巨蟹座

容易太強硬需懂得溫柔相處

因1月份同時有好幾顆行星進入巨蟹座的夫妻宮，代表著巨蟹在與伴侶相處時，很容易只是付出，但卻沒去瞭解彼此內心真實的需要，面對需要柔軟相待的時候，會用一種堅強的形象來包裝內心的脆弱，那麼對方反而會搞不懂妳內心到底在想什麼，而巨蟹心中會有一種莫名的堅持，而讓關係有點僵硬，需放軟身段，就能讓彼此感情融洽。

單身的巨蟹在1月中之前遇到的對象，很有可能只是一時的激情，或是對方兩人相處得很愉快，卻僅只於朋友，或是曖昧的情形，在1月中之後的旅遊桃花運勢增強，很有可能透過旅行、外出遊玩，而遇到新的對象，但在相處過程中，需留意自己是否太沒自信，而容易把自己不斷的跟對方好與不好來做比較。

獅子座

空間是關於尊重和信任

獅子座在1月與伴侶相處，需多給彼此空間，此時的妳會特別想讓自己獨自靜靜，很有可能在工作上的忙碌，影響心情許多，但在需要空間的同時，也要懂得與伴侶溝通自己的狀況，而不是用情緒化的方式，來表達自己的需求，那麼在這樣的過程中，反而可以讓彼此接納不同，並感受到尊重。

有的單身的獅子在1月中之後，會有一些莫名的孤獨感，而特別想要也個陪伴，這樣的感受會放大，但因為還沒遇到真的想穩定下來的對象，而容易成為只是短暫的過客，而另外有的獅子的職場桃花不錯，或是因為工作出差，而遇到心儀的對象，可以先以朋友的方式相處，再來下定論。

處女座

桃花運勢佳魅力上升

處女座在1月份的桃花運勢非常不錯，自身的魅力開始發光，有人開始注意到妳，而有些單身處女座，也很有機會在1月份就脫單，而有的處女座在1月之前很有可能就出現新戀情，但反而容易耽誤工作的進度，但因為職場的運勢不錯，會有貴人，總是能逢凶化吉。

已有伴侶的處女座在關係中，這個月份會特別想要與對方約會、一起出遊玩樂，可以安排時間，兩人去一些之前就想去的地方走走，妳在這個月份會對於伴侶有較多的期待，或是對伴侶有種崇拜的心理，但有時實際的狀況，會讓妳的幻想破滅，如何欣賞對方的真實，是這個月份的重點。

天秤座

家人和伴侶的關係都是一面鏡子

天秤座在這個月份與家人和伴侶的關係，會有較多標準來對待，因此讓自己和對方感到緊繃，有時因為這些規矩，而讓妳看起來像是在找碴，或是對方會感受不到愛，變成只是一種要求，而這些情緒很有可能是來自於你對自身的不滿，而去投射出來的，妳需放輕鬆一些來看待，才能看見妳對自己有許多的不安。

單身的天秤這個月的桃花運勢還不錯，很有可能遇到讓妳感到熱情的對象，但妳也需避免某些人或許不是真正適合，有時妳明明看見一些對方身上的個性或一些細節，妳心中其實很在意，但容易因為還在關係升溫中，視而不見，但這些是無法磨合的，就不用欺騙自己這樣沒關係，以免之後進入交往關係，會衍生出更多無法相處的問題。

天蠍座

遇到志同道合的對象

天蠍座在1月份的桃花運勢是很不錯的，一月中之後，妳的魅力更耀眼，很有可能認識一些新朋友，或是因朋友的關係，而遇到心儀的對象，兩人會有許多話聊，你們也可以透過一起進修學習的過程，來更了解彼此，但這個月在金錢上開銷較大，有時別為了談戀愛，而忽略這部分，反而會讓自己緊繃。

在伴侶關係中的天蠍，兩人可能會過於堅持自己的想法，而僵持不下，有較多的情緒，而沒好好說話，有時情緒中的話語，或讓彼此感到很受傷，而在這個月份，也容易把一些小問題放大，但兩人的關係，卻很有可能因為這樣的爭執，而有個機會重新調整溝通，反而讓關係變得親密，只要願意把焦點放在愛時，那些各自認為的對或錯，也不這麼重要了。

射手座

可能陷入迷戀但是場誤會

單身的射手，在1月份很有可能會遇見讓妳感到精力充沛，相處開心的對象，但妳需先搞清楚對方或許只是跟你相處愉快，但並沒有別的意思，但因為自己興致勃勃的以為只要多些行動就有機會，反而會造成一些無謂的挫敗，這個月份妳也容易過於心急，而傷了自己的自尊心。

在伴侶關係中的射手，這個月份很有可能會錢不夠用的狀況，兩人需重視自己花錢的態度，是否這樣的消費，只是物質慾望上的短暫愉悅感，但之後卻為了帳單而憂心忡忡，兩人的溝通這個月會開始有些改變，很有可能說出以前沒發現的觀點，或是渴望有個共同的理想，當願意謹慎規劃時，才不會讓這樣的共識，變成只是暫時的幻象。

摩羯座

伴侶關係有較大的磨合點

摩羯座在這個月份與伴侶的相處會有較多磨擦，兩人各自開始出現一些很不同的想法，而希望得到對方重視、認同，但有時這樣的希望會變成一種勉強，畢竟是兩個完全不同的個體，因此當妳遇到上述的類似狀況時，別急著要要講到對方接受，而是願意花時間去了解彼此更多，之後才能找出彼此都舒適的相處法。

單身摩羯這個月份對於是否有桃花，或遇見的新對象，會有較多的不信任感，而在心中開出了一些認為重要的條件，但很難找到每項都符合的人，但摩羯的桃花運勢依然不錯，有的摩羯會遇見突然就有好感的對象，或這樣的人是妳之前不會注意到的類型，但卻在最近來電了。

水瓶座

可能遇見不見光的祕密戀情

單身水瓶在1月，很有可能遇見了現實生活中不適合的對象，但卻對這樣的人感到迷戀或崇拜，而談了秘密的戀情，雖然在這個月份，水瓶的桃花開始出現，但要感到契合，卻還是有段距離，又或是一開始彼此的感覺都不錯，但之後妳卻發現完全無法接受的狀況，感覺瞬間冷卻。

在伴侶關係中的水瓶，這個月份需著重在居家生活上的相處，很有可能你們之前已經很想調整生活品質，或改善環境，但遲遲未著手，1月是開始改變的好時機，而有的水瓶與伴侶在公開場合，需懂得給對方留面子，而不是想說什麼就直白說出，這樣兩人之間很容易造成不愉快，或形成對立面。

雙魚座

關係融洽重視彼此小細節

雙魚座在1月份與伴侶關係變得融洽許多，之前太多時間活在自己的世界裡，而最近開始有種漸漸清醒的感受，會開始注意到伴侶的用心，注意生活中的小細節，而讓對方感到貼心，但有時雙魚也會有種吹毛求疵的情況，為了要達成心目中完美的一些樣子，而變得任性，此時妳也要懂得對伴侶說出妳怎麼了，藉由與另一伴溝通過程，也能放下心中的過於執著。

單身的雙魚人際緣份大好，或許之前的朋友圈開始有些變動，但這樣的改變是必須的，或是突然出現跟以往完全不同領域的對象，雖然這些人對妳而言有好有壞，或是某些人讓妳感到壓力，當帶著單純打開眼界的觀點時，妳會吸收到許多新訊息，在看待此時出現在你生命中的這些人時，腦袋變得格外清晰。

文／柯夢波丹 圖／COSMO

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊

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