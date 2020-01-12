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2020大勢髮型推薦！鬆軟雲朵捲、氣質水波捲　滿滿軟萌女人的浪漫氣息

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▲2020髮型 。（圖／柯夢波丹提供）

2020到來，身為愛美的女人，怎麼能錯過2020年的大勢髮型趨勢呢！新的一年，長直髮將不再那麼流行，取而代之的是更多的捲度和蓬鬆感，創造更隨意的溫柔浪漫風格，如果妳本身就是捲髮控，真的是恭喜妳，但若妳沒嘗試過捲髮，那絕對要趁2020年一試．

 
 
 
 

從2019年開始就一直在持續流行的胎毛捲、雲朵捲還是持續在延燒中，而經典的浪漫大波浪捲當然也是強勢回歸，這次幫妳整理了2020大勢捲髮造型推薦，快點看完就直接預約髮型師呀．

2020大勢髮型推薦：浪漫長捲髮

 
 
 
 
 
 

鬆軟充滿著空氣感的浪漫長捲髮，自然捲度是重點，充滿線條感和女人味，隨手一撥都美到不行．

瀏海也因為大的S捲度，而將髮根撐的更蓬鬆，自然的微卷髮絲落下，溫柔又浪漫．

浪漫長捲髮的重點在於捲度不要太刻意，有點要捲不捲的，這款髮型不挑髮量也不挑臉型，超級百搭，絕對是捲髮入門造型．

 
 
 
 
 

浪漫的長捲髮，染上時髦的漸層髮色也完全撐的起來，空氣感的大波浪髮絲能將髮色呈現完美的明亮度．

2020大勢髮型推薦：胎毛捲髮

 
 
 
 
 
 

喜歡看韓劇的朋友不難發現，女星們的髮型都有一個共同點，就是臉旁那數條很自然又捲曲的小胎毛，絕對是仙氣感的關鍵所在，尤其IU因為《德魯納酒店》又將胎毛瀏海帶起一波熱潮．

胎毛捲髮就是將髮際旁的小碎髮，做出一個捲度造型，像Pony利用長短不一的胎毛捲髮來讓整體的造型感更明顯，同時也顯得嫩感十足，超級能修飾臭臉人喔．

不要少看小胎毛的力量，它們能夠提升仙氣、增加隨意感，不管是在瀏海，又或鬢髮位置，都可以用迷你直髮夾將胎毛夾捲，令整個造型變得時髦了！

 
 
 
 
 
 

刻意但不規則的捲度，最重要的關鍵能修飾臉型，讓妳的臉瞬間變小，也能增加五官的精緻感！ 不過這髮型的重點是亂中有序，太過凌亂小心給人頭髮亂的感覺。

如何弄出自然好看的胎毛髮型！

 
 
 
 
 
 

不論你是all back，或是側分中分，自然飄出的小胎毛有神來之筆的效果呢。大家捲髮時時不妨也將髮際線邊緣的也一起夾捲，讓髮絲隨意地貼在臉頰上．

2020大勢髮型：水波紋捲

 
 
 
 
 
 

如同波紋般的波光粼粼，帶著一波浪漫一波光澤，一路漣漪至髮梢，這就是「水波紋捲髮」，而一向直髮的Jennie也都入坑水波紋捲，更顯優雅俏皮．

對於想要嘗試捲髮，但又不想捲度太明顯的，妳也可以選擇水波紋捲，但記得做出完美水波紋首先髮長要有足夠的長度，至少「胸下以上鎖骨以下」，這樣才能創造出一波接一波的波浪感，也較有層次．

 
 
 
 

但水波紋捲比較適合髮量少的女生，因為捲度比較密，所以會讓髮量看起來更多更蓬鬆，若妳本身髮量就多，水波紋捲會讓妳的髮型看起來比較死板厚重．

水波紋捲搭上淺髮色，也是另一個讓髮量看起來更蓬鬆的方式，而且淺色也會讓水波紋更明顯！為了維持水波紋的美麗捲度會建議選擇帶一些油脂，但不能過油的髮品，才能創造濕潤又不僵硬的捲度，保持蓬鬆感。

2020大勢髮型推薦：外捲短髮

 
 
 
 
 
 

之前一直以來短髮的捲度都是以內彎弧度為主，而2020年要把短髮的弧度做的更活潑，把內彎變成外捲，讓整體髮型更俏麗可愛．

外彎的捲度只要做在髮尾即可，否則會讓妳的頭看起來很大顆，隨意的利用髮捲或是離子夾將髮尾往外彎，之後再撥鬆，讓外彎的髮尾自然的外翹，不須太過工整．

 
 
 
 
 
 

不要以為外彎的短髮會讓人感覺太裝可愛，其實只要透過髮色的平衡，就會讓妳氣質度加十分，而自然的凌亂感則增添浪漫氣息．

若妳要更誇張的捲度，就可以善用電棒捲，拉出瀏海弧度後，在順順的往下帶，最後將髮尾往外拉！建議可以夾上髮夾做裝飾，讓整體髮型更有層次感．

外翹短髮教學

 
 
 
 
 
 
 

2020大勢髮型推薦：雲朵捲

 
 
 
 
 
 
 
 
 

鬆軟捲髮的最新變化就是這款雲朵捲髮，大捲度讓頭髮看起來蓬鬆卻不厚重，反而有一種輕飄飄的柔軟，就像雲朵一般，讓人感到好舒服．

 
 
 
 
 
 
 

搭配上彩度較亮的蜜糖棕髮，讓膚色十分顯白，鬆軟的捲度也帶出柔和氣質感，非常漂亮，而雲朵捲髮也是韓國女星最愛的捲髮造型喔．

比浪漫大波浪再彎一點的捲度，空氣感更明顯，建議造型時使用捲髮慕斯，去維持捲度的彈性，再用烘罩去讓髮根蓬鬆，創造雲朵的澎澎感．

NU SKIN 賦活精萃豐盈系列，一組售價NT$3,390

▲2020髮型 。（圖／柯夢波丹提供）

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▲2020髮型 。（圖／柯夢波丹提供）

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▲2020髮型 。（圖／柯夢波丹提供）

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▲2020髮型 。（圖／柯夢波丹提供）

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文／柯夢波丹　圖／INSTAGRAM@JENNIERUBYJANES、@KUUKZKY、小紅書UCA_HERHER、NU SKIN、威娜、魅尚萱、LEONOR GREYL法國黎諾

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＊本文由 柯夢波丹Cosmopolitan Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
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關鍵字：

柯夢波丹, 髮型, 浪漫, 2020大勢髮型
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