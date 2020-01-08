回顧2019年潮流大事件！Nike吹起解構鞋風潮、藤原浩蛇頭包翻玩經典

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回顧2019年的潮流大小事，從年初《KAWS:HOLIDAY》登陸台北到年中Travis Scott X Air Jordan 1聯名，最後則是Dior X Air Jordan 1的揭幕，不曉得大家還記得嗎？如果忘記了沒關係，因為今天便要帶各位重溫過去一年發生的8件潮流事件，一起來看看吧！

1.《KAWS:HOLIDAY》

《KAWS:HOLIDAY》於1／19正式登陸台北，一個36公尺高的KAWS「COMPANION」便坐落於中正紀念堂正前方，而設計師KAWS不僅帶來眾多台北限定商品，本人還親自到場參與開幕儀式，因此也吸引超過萬人前往朝聖。

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2.BVLGARI X Fragment Design

繼2016年的Louis Vuitton（LV） X Fragment Design後，日本潮流教父藤原浩再度將潮流元素帶入精品中，而合作的對象為義大利奢侈品牌BVLGARI（寶格麗），其中，該系列共有兩個系列，分別為主打簡約設計的「BB FRAGMENT」系列與結合蛇頭、閃電標誌的「SERPENTI」系列，而丹寧材質的包款則為本次合作的最大亮點。

▲藤原浩再次將潮流元素帶入精品中。（圖／翻攝自BVLGARI JAPAN）

▲主打簡約設計的「BB FRAGMENT」。（圖／翻攝自BVLGARI JAPAN）



▲結合蛇頭、閃電標誌的「SERPENTI」系列。（圖／翻攝自BVLGARI JAPAN）

3.火紅的Travis Scott聯名

2019年5月開始潮流圈便被Travis Scott的設計給迷住，因為他與Nike、Jordan Brand接連推出Air Jordan 1、Air Jordan 1 Low、Air Jordan 6以及Air Force 1等聯名鞋款，並且每雙都成為當時最火熱的單品。

▲Travis Scott與Nike、Jordan Brand接連推出Air Jordan 1、Air Jordan 1 Low、Air Jordan 6以及Air Force 1等聯名鞋款。（圖／翻攝自Goat）

4.Sacai X Nike LDWaffle

由設計師阿部千登勢（Chitose Abe）打造的LDWaffle，是一雙採用解構設計為主軸的鞋款，並且因結構特殊所以相當好搭配，因此也讓周杰倫、鄧紫棋、高爾宣等一票明星愛不釋手。

▲Sacai X Nike LDWaffle共推出5款配色。（圖／翻攝自Goat、Nike）

5.Virgil Abloh X IKEA

繼先前IKEA攜手Virgil Abloh打造「KEEP OFF」地毯後，IKEA便再次邀請他打造名為「MARKERAD」的聯名系列。而該系列共推出購物袋、枕頭套、地毯、鏡子、時鐘等15款限量家具與家飾，其中，購物袋因售價便宜，所以也成為最多人購買的品項。

▲Virgil Abloh X IKEA「MARKERAD」系列。（圖／品牌提供）

▲購物袋為最多人購買的品項。（圖／品牌提供）

6.GD退伍即帶來PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1

南韓明星GD（G-Dragon）入伍後，潮流圈便少了一位領頭羊，不過，GD一退伍也沒讓大家等太久，因為他隨即與Nike合作，並帶來主理品牌PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1的聯名系列。而該鞋款於設計上採用黑色漆面搭配品牌標誌性的「雛菊」為主軸，其中，鞋面還會隨時間推移消磨，最後變成一雙白色底的塗鴉鞋款喔！

▲PEACEMINUSONE X Nike Air Force 1。（圖／翻攝自Nike）

▲鞋面將隨時間推移消磨，最後變成一雙白色底的塗鴉鞋款。（圖／翻攝自Nike）

7.陳冠希CLOT絲綢連發

雖然陳冠希不是首次將絲綢材質用於球鞋上，但他卻在Innersect潮流展上表示：「十年內我將不會把絲綢放在鞋子上」，而球鞋的轉售價也因此上漲，可見陳冠希的魅力依舊不可擋。

▲陳冠希攜手Nike與Jordan Brand用絲綢材質打造了兩款Air Force 1以及1款Air Jordan 1 Mid SE。（圖／翻攝自Goat）

8.Dior X Air Jordan 1

Dior X Air Jordan 1的世紀聯名正式於2019年12／4的Dior邁阿密2020秋裝大秀上登場，並於男裝創意總監Kim Jones揭開真實樣貌，而該鞋款在設計上共有4個重點，分別為牛皮材質、Air Dior、Oblique緹花、冰底，其中，Dior將鞋身上的Wings Logo換成「Air Dior」，而Swoosh（勾勾）Logo則換成Oblique緹花帆布，最後再用半透明冰底將Wings Logo、Dior Logo分別置於左腳與右腳。

▲Dior X Air Jordan 1的世紀聯名預計今年4月發售。（圖／翻攝自Goat）

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