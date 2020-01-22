交往後「最黏人」星座Top 3！天蠍腦補功力強、第一名網狂點頭

編輯／Ann 圖／翻攝自unsplash

戀愛中每個人的表現都不同，像是有人特別愛黏著另一半，不論做什麼事情都不分離，以下就公開超黏人星座Top 3 ！看看你的那位上榜了沒？

Top 3 巨蟹座

被巨蟹座愛上是一種壓力也是一種動力，因為他們會把所有的注意力都放在情人身上，就算是正在忙碌，也會時刻惦記著你，再加上他們無法談遠距離戀愛，認為最好的愛情就是彼此陪伴，見到人才是最深刻的，如果你能感覺到巨蟹黏人，那麼是件好事，只有不黏的時候才是大事不妙。

Top 2 天蠍座

天蠍座的黏人屬於心靈上的控制慾，他們或許不需要你一直在身邊，不過只要一時沒有回訊息，就會開始漫長的天馬行空，認為是不是有什麼不對的事情正在發生，而且也會腦補一切劇情，可以說是小劇場很豐富的星座，至於要讓天蠍座減少黏人的習慣，最好的方法就是讓他們放心，建立足夠的安全。

Top 1 雙魚座

雙魚座是典型的一秒都分不開，可以發現雙魚的另一半，總是會下班打卡就立刻飛奔到情人身邊，在他們的既定印象中，有空就是要陪對方，不存在什麼各自的生活圈，而且很常見的是雙魚總是會把自己的另一半帶給好朋友認識，希望你也融入他的一切，可以說是非常黏人的星座。

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