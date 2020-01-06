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不用花大錢！「6個方法」改善軟薄易斷指甲

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▲▼不用花大錢！6個方法改善軟薄甲 。（圖／品牌提供、Unsplash）

▲漂亮整齊的指甲能幫整體加分。（圖／Unsplash、品牌提供，以下同）

編輯 / Lily

許多女生指甲偏軟易裂，除了細心呵護頭髮和肌膚，指甲更能顯示整體健康狀態，以下6個小方法幫助養護指甲，不必做光療也能讓雙指很漂亮！

記得戴手套

東西泡水會變軟，當然指甲也是，如果因為工作關係需要長時間碰水，又或是接觸刺激的物質，都會導致指甲變軟、變質，所以若是工作環境不得不避免，請記得一定要戴手套。

▲▼不用花大錢！6個方法改善軟薄甲 。（圖／品牌提供、Unsplash）

多攝取維他命

健康飲食也能幫助指甲強韌健康，若你的指甲天生就很脆弱，建議能多攝取維他命b群，幫助改善指甲易裂的問題，也能使指甲生長加快並強韌。

▲▼不用花大錢！6個方法改善軟薄甲 。（圖／品牌提供、Unsplash）

指緣加強保濕

養護指甲其中一環就是要修護指緣，指緣保濕不只能指甲不斷裂，也能讓指甲看起來更加美觀。

改善做事習慣

許多人指甲容易受傷是因為習慣用指甲敲鍵盤，美甲師提醒，請試著以指腹代替指甲，這樣不僅甲面不容易受傷，也能幫忙維持指甲形狀的完整性。

定期修剪指甲

定期修剪指甲可以避免因指甲過長而斷裂，剪完指甲建議用銼刀將指緣磨光滑，避免指甲邊緣不平而刮傷肌膚。

▲▼不用花大錢！6個方法改善軟薄甲 。（圖／品牌提供、Unsplash）

別過度拋磨指甲

很多人都認為，經常做光療指甲會讓甲面變得脆弱，事實上光療並不會傷害甲面，會傷害甲面的是美甲師的過度拋磨，所以美甲時慎選美甲師，另外光療卸甲也要交給專業，切忌自己摳除，否則甲面會嚴重受損。

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關鍵字：

指甲, 養護, 習慣, 強韌, 保養
fashion.net

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