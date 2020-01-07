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小紅書爆紅的仙女底妝來了！雅詩蘭黛白金粉底、寶石氣墊一拍澎潤亮

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▲雅詩蘭黛白金粉底、寶石氣墊來了。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲小紅書爆紅的「仙女底妝」雅詩蘭黛白金粉底終於登台，同步推出超美「寶石氣墊粉餅」。（圖／品牌提供）
記者張毓容／台北報導

雅詩蘭黛的底妝一向是出了名的好用，不論是粉持久或粉保濕，網上隨便一搜好評刷不完，而近來更有一款新粉底在小紅書上爆紅到某些色號缺貨，甚至被稱為一用就有仙女光的「仙女粉底」，那就是添加了半罐頂級白金養膚精華和5種珍稀寶石微晶的「白金級寶石光精華粉底」，台灣將於1月10日開賣，更同步推出同系列氣墊粉餅，不僅妝感美，猶如鑽石切割面的外殼設計，更是奢華絕美到讓人一眼就愛上！

▲雅詩蘭黛白金粉底、寶石氣墊。（圖／記者張毓容攝）

▲雅詩蘭黛白金粉底、寶石氣墊。（圖／記者張毓容攝）

▲雅詩蘭黛 白金級寶石光精華粉底，30ml，NT$3,800。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

雅詩蘭黛白金護膚系列一直都是許多女性心中的頂級保養代表，今年雅詩蘭黛更利用這奢華護膚成分打造頂級底妝「白金級寶石光系列」粉底及氣墊粉餅，蘊含半罐白金養膚精華，裡面含有珍稀「綠橄欖石」與「黑碧璽」兩大珍稀寶石萃取，可為肌膚補充天然減齡賦活能量，全面緊緻肌膚，上妝就像在擦保養品，打造緊緻彈潤的透亮光澤。

此外，寶石光系列底妝中更含有真的「寶石」！雅詩蘭黛運用「微晶寶石無瑕技術」將五大珍稀寶石紅寶石、藍寶石、翡翠、黃金與南海珍珠融合，輾磨成超細緻奈米寶石微晶添加於粉底中，透過寶石光影折射，可在視覺上修飾並隱形瑕疵與細紋，達到強化緊緻拉提妝感。

▲雅詩蘭黛白金粉底、寶石氣墊。（圖／記者張毓容攝）

▲雅詩蘭黛白金粉底、寶石氣墊。（圖／記者張毓容攝）

▲白金粉底一上臉，肌膚光感美到像是隨時在打光。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

「白金級寶石光精華粉底」共推出5款色選，而因蘊含滿滿頂級護膚成分，質地像是絲緞般很好延展，上臉非常貼膚，像是紅血絲、黑頭等小瑕疵一層就能大致遮掉，猶如「天生好皮」的細緻自然妝感和寶石光澤越夜越美麗，稍微出油後的光澤感更美，被小紅書網友大讚「一生必入！」

▲雅詩蘭黛白金粉底、寶石氣墊。（圖／記者張毓容攝）

▲從鼻翼側邊延伸卸掉粉底，可看出白金粉底雖然妝感貼膚、自然，但依舊有著中度遮瑕力。（圖／記者張毓容攝）

雅詩蘭黛資深彩妝師更建議，使用時可像是塗抹保養品般，先用手指均勻塗抹上臉，再搭配粉底刷由下巴開始，由內往外刷開並往上拉提，更能打造緊緻小臉效果。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲雅詩蘭黛白金粉底、寶石氣墊。（圖／記者張毓容攝）

▲。（圖／記者張毓容攝）

▲雅詩蘭黛 白金級寶石光精華氣墊，兩蕊一盒，NT$4,200。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

有著超美鑽石切割面設計、猶如精緻珠寶盒的「白金級寶石光精華氣墊」，真的是每個女生看了都尖叫！除了夢幻的超高顏值，一樣擁有高濃度頂級白金精華，上妝、補妝都像在為肌膚拍進滿滿保養成分，一拍上臉，肌膚更立即澎潤有感，自帶仙女光感，難怪被小紅書網友譽為「仙女氣墊」。

▲雅詩蘭黛白金粉底、寶石氣墊。（圖／記者張毓容攝）

▲model右臉使用「白金氣墊」，對比未使用的左臉，肌膚澎潤透亮到會反光。（圖／記者張毓容攝）

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關鍵字：

彩妝, 底妝, 雅詩蘭黛, Estee Lauder, 白金系列, 頂級, 仙女光, 仙女氣墊, 寶石, 寶石光, 寶石氣墊
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