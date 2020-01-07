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早知道早幸福！6個你要知道的人際心理學

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▲▼6個你要知道的人際心理學。（圖／Unsplash）

▲經營人與人的關係也是一大學問。（圖／翻攝自Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

新的一年，或許擁有舒服的人際關係是不錯的開端。常常有人拿不準交友分寸，更找不出單身的原因，以下6個常見的心理學效應，或許能幫你找到想要的答案。

▲▼6個你要知道的人際心理學。（圖／Unsplash）

野馬效應

吸血蝙蝠吸取野馬的血當作食物，但是吸取的量極少，遠不足以讓野馬死去，野馬的死因是因為暴怒和狂奔。有時候我們會因芝麻小事而大動肝火，這時得想清楚自己到底是為了什麼生氣和焦慮，不要因為別人的過錯而傷害自己。


飛輪效應

要使勁才能讓飛輪轉動起來，而需要花很大的力氣，才能使飛輪越轉越快，但達到一個臨界點時，你將發現你不需費更大力氣，飛輪還是會快速且不停轉動。你覺得做一件事情的開頭很困難，但再堅持一下，只要過了臨界點就會變得輕鬆。


三明治效應

在批評心理學中，把批評的內容夾在兩個表揚之中，會使受批評者樂於接受批評。也就是說我們在建議和批評的同時，別忘了肯定認同對方，這樣做可以讓受批評者不反感，甚至樂於改正自己的不足。

▲▼6個你要知道的人際心理學。（圖／Unsplash）

曝光效應

人際交往裡的研究發現，當我們見到某個人的次數越多，就越會覺得他人招人喜愛，甚至令人愉快。把曝光效應應用在增強人際關係上，可以製造機會提高自己在別人面前的出現次數，進而贏得好感度。


登門檻效應

當對別人提出要求時，別一開口就提出有難度的要求，應該先提出小要求，之後再逐步增加難度，這樣對方比較容易接受。當別人對你提出要求時，你還是得注意自己的門檻，該拒絕還是得要拒絕。

▲▼6個你要知道的人際心理學。（圖／Unsplash）

刺蝟效應

幾隻刺蝟因為避寒而聚在一起取暖，但因為各自身上都有刺，但太進會刺到對方，經過一段摸索終於找到合適距離，既能取暖又不至於被刺。
刺蝟效應主要是指人際交往的心理距離效應，也就是和另一半保持一定的距離，這樣並不使關係疏離，也不會失去新鮮神秘感，是親密關係中的最佳狀態。

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關鍵字：

心理學, 人際關係, 心理學效應, 相處
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