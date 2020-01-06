把台灣黑熊、石虎印在SWATCH上　專屬訂製來襲

▲台北101「SWATCH X YOU快閃店」即日起至2月16日，可訂製專屬腕錶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

SWATCH去年9月底在台北101開設亞洲首家SWATCH X YOU快閃店，從瑞士引進客製化機台，讓消費者自由選擇喜歡的畫布訂製錶款，台灣小吃款尤其受歡迎大熱賣，7成都是台灣消費者下訂。挾著這股熱力快閃店再襲台，帶來台灣特有種動物搭配水果、植物的特色畫布，選擇自己喜歡的區塊圖案，錶背亦可印製自訂的文字，訂製錶最快15分鐘到手。

▲SWATCH特別在快閃店期間，推出全球獨家、以台灣特有種動物為主角的限定畫布，單只3,950 元。（圖／品牌提供，以下同）

▲SWATCH X YOU快閃店位於台北101購物中心松智路口。

此次位於台北101購物中心的SWATCH X YOU快閃店，將展至2月16日，焦點是期間限定的台灣特有種動物限定畫布，出現了卡哇伊版本的台灣黑熊、石虎、台灣帝雉、櫻花鉤吻鮭、台灣獼猴、梅花鹿以及年年來台過冬的黑面琵鷺，繽紛圖案中穿插中英文的台灣字樣，印在錶帶上別具紀念意義。

▲最新台灣限定畫布共有2款，以台灣黑熊、梅花鹿、石虎等動物為主角，搭配色彩繽紛的水果、植物與台灣字樣。

除了台灣專屬畫布，SWATCH同時引進義大利創作鬼才Lorenzo Petrantoni融入18世紀古籍圖像的創作，以及與美國衝浪女王Courtney Conlogue推出「ProTeam」畫布，甚至是反映時事呼應義大利藝術家Maurizio Cattelan的作品「香蕉貼牆」；由於快閃店期間將度過農曆年，應景的「中國十二生肖」、「農曆新年」畫布也在客製行列中。

▲新款畫布Art Week_LORENZO PETRANTONI選擇了18 世紀書籍復古圖像，共推出2款設計。

▲一月底前在快店的「#台灣特有種」網美牆拍照，並上傳到自己的IG並@swatch_tw，留言#SwatchXYou，周周抽電影票。

