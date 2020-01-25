最應景「鼠年包」一次看！肩背圓筒1500元有找、TORY BURCH整隻超吸睛

▲鼠年超可愛包款盤點，最低千元有找就能入手 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

為了迎接農曆鼠年，各大品牌包包都紛紛以「鼠」為主角，只要想到可愛的老鼠一躍而上大大小小包款，就足夠讓粉絲失心瘋，以下5大精選款式，最低千元有找，必須手刀買起來！

# CHARLES & KEITH 迷你鼠限定

▲老鼠圓筒斜背包 NT$1,490 ； 小老鼠零錢包 NT$790 。（圖／品牌提供）

新加坡時尚品牌CHARLES＆KEITH這回為圓筒斜背包、小零錢包單品注入趣味迷你鼠設計，包括老鼠的鬍鬚以及耳朵全都惟妙惟肖還原在包款上，圓筒包賦予了斜背性能相當實背，側面即為老鼠的可愛小臉，趣味之餘不會過度搶鏡，而零錢包一大亮點則是老鼠的細長尾巴，簡直可愛到尖叫。

# DELVAUX Miss Mouse系列

▲▼可收納托特購物袋一秒變小包，方便攜帶出門，NT$20,300 。（圖／品牌提供）

▲老鼠零錢卡夾透視效果超可愛，NT$20,900。（圖／品牌提供）

DELVAUX此次特別推出全新Miss Mouse系列，單品包括可收納托特購物袋，由細密的帆布製成，獨特之處在於可以一秒收納變成小包攜帶出門，收納後的形狀是DELVAUX標誌性的字母「D」以及靈動的Miss Mouse系列圖案。此外，豎著立體耳朵的老鼠零錢卡夾裡，則是選擇雙層透視手法，每個細節都藏有可愛心機。

# Tory Burch錢鼠Rita

▲（依序）揉紋牛皮Perry迷你包，NT$13,900；肩背包 NT$21,900（圖／品牌提供）

首先為大家介紹Rita（麗塔）是Tory Burch 為即將來到的農曆鼠年所設計的新成員，穿上軟呢毛衣的它，可愛外型迷倒不少粉絲，這回一躍而上各大包款，像是繪製在亮紅色的揉紋牛皮Perry迷你包上，搭配耀眼的流蘇與撞色的肩揹帶，賦予實背性能，而最吸睛的莫過於肩背包，直接化身一整隻大老鼠，柔軟的荔枝牛皮裹上花織軟呢外套，QQ的皮革尾巴內有鐵絲，可任意彎成自己喜歡的圖型，繫上皮革揹帶就像是揹著玩偶出門般令人失心瘋。

# MOYNAT迷你鼠史都

▲從左至右Madeleine Clutch， NT$100,600 ；Mini Vanity Clutch， NT$128,000；Rejane PM，NT$172,000。（圖／品牌提供）

▲從左至右Rejane PM ，NT$165,000；Fleur， NT$100,600；Pauline ，NT$122,000。（圖／品牌提供）

MOYNAT此次推出的胭脂紅包款，完美呼應春節的紅色，卻又不會過度張揚，斑鳩灰則適合出席各式場合，實背性能發揮極致，此外，兩種系列的包款均賦予手提帶造型，又以小巧老鼠點綴其中，在氣質流線中注入一絲可愛氣息。

# Longchamp Le Pliage鼠年限量系列

▲（依序）牛皮手袋NT$16,200；帆布旅行包，NT$11,600。（圖／品牌提供）

法國品牌Longchamp這回雖然沒有找上小老鼠，不過卻以老鼠最愛的起司下手，超可愛外型注入Le Pliage限量系列包款包款中，黑色款牛皮手袋注入俏皮趣味，皮革翻蓋被改造成波浪狀設計，宛如被好奇的小老鼠偷咬一口般，留下貪嘴的齒痕證據，更同步推出帆布款式，包身佈滿卡通起司圖案，搭配鮮黃色的皮革拉鍊，簡直可愛到極致。



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App