李晶晶買卡地亞鑽錶不靠富爸爸　紐約自掙當寶貝珍惜

▲李晶晶穿露肚裝出席卡地亞美洲豹派對。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

李晶晶日前穿著蕾絲露肚裝出席卡地亞（Cartier）美洲豹派對，不僅「炫腹」秀招牌的緊實線條吸睛，她當晚搭配的配件也各有來頭，拎著充滿少女心的粉紅色Loewe包原來是9歲女兒伊莉莎白的收藏，而腕上酒桶型的卡地亞鑽錶，是她十幾年前在紐約工作的紀念，雖是首都客運千金，買精品得自己賺錢。

▲李晶晶拎女兒的Loewe約65,000元迷你Puzzle包亮相。（圖／記者陳雅韻攝）

鮮少戴錶的李晶晶，在紐約工作時看上了卡地亞Tonneau 18K白金鑽錶，但因曾未買過如此高價的精品，讓她猶豫了半年才購入，作為她在紐約生活的紀念物，十多年來她最寶貝這只已經停產的鑽錶，她表示：「未來要傳給女兒。」

▲李晶晶在十幾年前在紐約工作時，存錢買的卡地亞Tonneau鑽錶，目前已停售無定價。（圖／記者陳雅韻攝）

對女兒的疼愛不僅於此，李晶晶透露由於帶女兒到馬爾地夫過聖誕節，母女倆24小時黏在一起，回台灣反而分不開，因此當晚李晶晶隻身跑趴，被女兒「規定」要帶她的粉紅Loewe迷你包，代表母女倆同場參加活動，這麼甜蜜的「規定」，當然接受了！

▲李晶晶（右）於聖誕節期間帶女兒到馬爾地夫度假。