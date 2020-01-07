5位私藏超帥IG健身教練快追蹤起來　養眼腹肌光看就加速燃脂了

2020年，除了迎來全新開始，你的IG追蹤是不是也該更新一波啦！送上5位私藏IG健身教練帳號，管你有沒有下定決心要瘦身減肥，光是看到這些鮮肉教練的養眼身材，心跳加速就有某種快速燃脂的錯覺啦哈哈哈。

Ethan Schellin

來自日本的Ethan是ACE GYM的代表兼私人教練，擁有表参道店、鎌倉店兩家健身房。混血臉龐、健康的小麥色肌膚，配上那口絡腮鬍Man度爆發，從他的照片中就知道是腹肌訓練達人，姣好外型也讓他成為廣告寵兒。

AKIN AKMAN

喜歡騎飛輪的，那AKIN AKMAN你得追起來，他是紐約AARMY的合夥創辦人與首席健身教練、Nike培訓大師，更是IMG模特經紀公司的簽約男模。精實身材配上陽光笑容，上飛輪課動感十足，確定不騎起來？

Jan Moeller

柏林的Jan Moeller除了是健身教練也是運動員，笑起來擄獲人心，也很懂如何對鏡頭放電，平常喜歡到處旅行環遊世界，是不是想當他的專屬攝影女友呢？

Shuai Li

住在美國的Shuai Li曾是LA Fitness和619MUSCLE的健身教練，也開啟自己的YouTube健身頻道，有點潮潮的他穿衣顯瘦脫衣有肉，尤其是胸肌的部分，你們自己評價看看囉！

Michael Dean Johnson

Michael肯定是健身教練中的鮮肉極品，有著男模臉蛋和肌肉身材，甚至參加過MTV戀愛真人秀《Are You the One？》，即便已經名草有主，養養眼也是很OK的吧。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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