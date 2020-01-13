賈靜雯的人生準則「慢慢來」　所有等待都會是值得的

粉紅色俐落短髮，微微露出結實腹肌，駕馭造型這件事，對賈靜雯來說，越來越得心應手，原本團隊抱著戰戰兢兢心態提出企劃，早已經做好被打槍的心理準備，沒想到竟爽快答應，她說：「其實一個藝人的樣子大家看習慣了，突然做太大改變，很怕大家會不能接受，不過最近我覺得好像差不多是時候了，可以換換不同風格。」即使拍攝前有諸多疑慮，但當她一站在鏡頭前，凌亂時髦的短髮、堅定霸氣的眼神，再度演繹出與過往截然不同的魅力，讓人不禁大嘆，賈靜雯又來到了另外一個層次。

15年沒有在台灣拍戲，最佳女主角獎是眾望所歸，站在金鐘獎的舞台上，說著感謝辭的她格外動人，一字一句聽來特別真切。《與惡》無疑是她演藝生涯的最大亮點，以多年蘊藏的能量作為養分，悉心灌溉在事業或是家庭生活中，一切都在對的狀態、絕佳的時機點上，長成最好的樣子，總的來說，都應證了她人生準則中的「慢慢來」，經過等待，才更有味道。

所有的等待都是值得的

近年事業與家庭的成功，是有目共睹的，有時觀眾的正面評價，遠比得獎或是被冠上頭銜來得重要，她說：「曾經有段時間，都覺得自己離幸福或是獎項很遠，總覺得輪不到自己。」回望過去的人生旅程，對她來說並非只是完成一件工作，或是成為了誰的妻子、母親那麼簡單，結果帶來的領悟，讓她更能體會過程的甘苦，她繼續說：「一切都是順著命運的安排，只知道盡力去做，享受其中的過程，比結果重要。」人們總說，「戲如人生，人生如戲」，彼此的靈魂交織成有血有肉的生命風景，最終透過命運所提煉出的人生道理，在某些時刻會成為一面對照的鏡子，能夠在其中找到自己的模樣，就更能看清楚前方的道路。

享受過程，比結果重要。

而在工作上得到了榮耀，家人的支持，更是撐住她走下去的最大原因，愛與被愛，得來不易，她說：「我覺得現階段的一切，真的是老天爺給我的大禮，在外辛苦工作，回到家看到女兒們熟睡的樣子，才真正體悟到，過去所有的等待、所有的醞釀都值得了，這所有的成就，我不想歸功於自己，我還要獻給過去到現在，所有愛我，以及我愛的人們。」誠如她過去所說，假如幸福晚點來也沒關係，因為結果，都是要和愛自己的人相遇。

聊起食物，眼前的她似乎特別興奮，睜著大大雙眼，帶著我們走進時光隧道裡，「我還記得當時餐廳裡的氣味，甚至是麵粉灑在擀麵棍上的樣子，一打開蒸籠，剛蒸好的窩窩頭，我們小孩就幫上菜，當客人吃到食物時的笑容，到現在都記憶猶新。」無論是兒時回憶也好，對於食材的堅持也好，在賈靜雯身上看到的，料理除了是一種精神上的傳承，更是幸福的具象化，而她自己則是「越陳越香」，在各方面都是。

關於家人間的「溝通」，她進一步解釋道：「我認為不管是我們跟長輩也好，跟晚輩也是，彼此一定要找時間說說話，所以在家裡，我特別在意這件事情，儘管有些時候我們都關在自己的房間裡，但心門絕對不能關上，當心關起來時，是一件很可怕、很令人難過的事情。」

「家」是要靠著彼此守護的，溝通很重要，千萬不要關起心門。

勇敢面對 不輕易逃避

2019年賈靜雯在事業上交出了漂亮的成績單，帶著鍍金的氣勢，相信等到時機再度來臨時，賈靜雯將再次站在令人仰望的巔峰之上。

期許2020年，賈靜雯逗趣地說，希望自己的願望都能實現，這樣或許貪心，但是許願如果不貪心點，怎麼能叫做「願望」呢？而身為正能量代表號，新的一年，不免俗地有些勉勵的話送給大家，她說：「在新的一年，我也想要和大家分享，很多時候我們會逃避問題，不去正視自己的問題，但如果只是一味地逃避，就會一直重蹈覆徹，只有面對失敗，才會有成功的一天。」

不要逃避，正視自己的問題，面對失敗才會有成功的一天。

賈靜雯的「慢慢來」哲學

可以分享最近的料理心得嗎？

為了讓兩個小的營養均衡，我會把蔬菜、海鮮等食材剁得細細的加在糙米裡面，然後用魚湯、蘿蔔湯作為湯底，放在鑄鐵鍋裡等慢慢燉爛，所有的精華都在裡面，所有的愛也在裡面。

腹肌有速成的辦法嗎？

身材這件事情，沒有速成的辦法，只有慢慢鍛鍊，不該吃的東西不要吃，如果真的拒絕不了誘惑，那就是要動起來。

2020年的演藝計畫有哪些？

目前有幾個戲劇、電視節目在接洽中，但是還不方便透露，同樣一句話，不及慢慢來，隨緣！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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