2020年即將「鹹魚翻生」的星座大公開　牡羊跟豬隊友說掰掰、射手財運爆發

2019年是否衰到懷疑人生？時常遇到小人豬隊友、所有付出都讓人灰心喪志？迎接2020年全新的開始，這幾個星座即將鹹魚大翻身，不用在吃苦當吃補！一起來看看12星座誰上榜了！

TOP3：天蠍座

天蠍座2020年的「最佳進步獎」

天蠍座在2020的表現可以拿到「最佳進步獎」，雖然你的運勢不是最強最旺的，但與去年相比卻是成長最多的，隨著木星的移轉，背負在你身上的莫名壓力將慢慢解除，你會比過去更懂得和內在那個桀驁不馴的自己和平相處。這一年裡你的阻力就是助力，比起駝鳥般的逃避，更適合鼓起勇氣正面迎擊，那些針對你的人如果無法直接溝通，可以透過輿論公評，某些不合理的事，也不妨大膽提出來，運用眾人的力量一起解決，眼前的磨難不比往年少，但不同的是它們都將是助你通往成功的跳板。

TOP2：牡羊座、射手座

牡羊座跟豬隊友說byebye、射手座即將財源滾滾來！

今年度鹹魚翻生的亞軍則很巧的是由兩位火象人獲得，木星2020走到了與羊座事業工作最相關的摩羯宮，意謂著牡羊未來職場上將開啟一波叱侘風雲的旺運，過去那些惹惱你的敵人、愛在背後搞小動作的小人將一哄而散，身邊也將出現得力的團隊或軍師為你分憂解勞、消災解難，當然粗心大意的原罪依舊背負在羊座身上，這一年若是過於自信、輕忽小節，就算運勢強也難免吃虧。射手座這一年財運走強，來自不同的斜摃事業將開啟你多元化的收入，可以從現在開始培養第二、第三專長，或從既有的興趣中思考賺錢的可能性，你會發現各方湧進的熱錢將超過預期。

TOP1：處女座、摩羯座

處女座好運常相隨、摩羯座有望獲得貴人提攜升官！

木星去年下旬從射手宮位移，也順勢為2020年度星座運勢帶來全面的洗牌，其中運勢由衰轉旺、鹹魚翻生最大熱門星座，莫過於處女座、摩羯座兩組土象人馬，在木星坐鎮摩羯宮位下，人們慢慢會感受到沈默是金的威力，過去「有吵有糖吃」的遊戲規則被打破，默默鋪梗、惦惦吃三碗公的人將能占上風，而處女座低調、不愛出鋒頭的作風將在本年度受到青睞，職場上能有著無心插柳、柳成蔭的好運，完全一改過往爹不疼、娘不愛的劣勢；摩羯本年木星照拂，沉寂多年的你如今終將被運勢推上檯面，此時的才華將受到重用，來自長官貴人的提攜與讚譽，將會屢屢刷新你的存在感，讓你想低調都難！

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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