天心與老公結婚三年從不吵架　韓劇浪漫橋段天天上演播出中　

熱愛表演，受到金鐘獎肯定，主持的功力更是不在話下，除了在作品上有目共睹的表現，私底下的天心，說起話來也特別有畫面，和她談天就像是鄰家的大姐姐般，願意將她的一切與你分享。今年即將第三次回歸舞台劇《步步驚笑》，是她在面對表演事業又一次的反芻以及淬鍊。而聊起夫妻倆的相處時光，和老公結婚三年，直到現在，就算老公不會中文，她對韓文也一竅不通，但愛能穿越所有距離，溝通這件事，一點也難不倒身為演員的她，「說不清楚的就用肢體語言啊（笑），我們從來都不會給對方壓力。」

從少女時代走到今天，沒有因為歲月更迭而失去光彩，反而在不同的年齡區段展現不同的女性之美，天心這個名字，總是能讓人耳目一新。

回到表演本質

在《步步驚笑》中，有超過40個角色，在2020年的版本中，分別由天心、屈中恆、郭子乾、竇智孔飾演，天心在其中飾演三位女角，可以說是過足戲癮，她說：「演電視電影通常是一個角色打到底，等到播出後就算覺得哪裡不滿意，也只能期待下次演到類似角色再做調整，但是在舞台劇的世界裡，我可以隨時調整表演方式，像這次第三次演出，再把劇本拿出來看，又有新的感受，相當好玩。」

在 Instagram 查看這則貼文 天心（@skyheart1111）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 24 日 下午 5:57 張貼

事實上，中外有許多實力派演員都是這樣的，儘管電視電影檔期爆滿，也一定會讓出一段時間回到劇場，對他們來說，這是一種充電或是回歸創作本質的過程，「拍電視電影根本沒有時間等你，片場租借每分每秒都是預算，但是在排練場，你能不斷地創作，嘗試各種演法，和導演、和對手討論，用盡一切辦法做到最好。」《步步驚笑》是改編自電影大師希區考克電影《國防大機密》，充滿著諜報對峙的逗趣內容，整體來說，是部喜劇，過去許多演員總說，比起悲劇，喜劇是最難演的，而天心則說：「不管是喜劇還是悲劇，我覺得其中都有困難的地方，但最重要的是能夠打動人心，所以無論是今天演的是喜劇還是悲劇，我都期許自己可以『走心』。」從她充滿信心的眼神與語調中，我們似乎可以預先看到全新版本的《步步驚笑》，將再度帶來全新的劇場體驗。

熱情怠盡的那五年

「30歲那年，我對於演了這麼久的戲感到遲疑，拿起劇本、穿起戲服卻完全不知道自己在幹嘛？以前我們會形容這樣的過程是有些『職業倦怠』了，但可能是自己的心生病了也不一定，總覺得怎麼演都不對勁，所以我告訴自己，不能這樣下去，該轉換一下心情，否則再這樣下去，我會徹底對演藝圈感到厭煩。」後來回想起這件事，過去對於心理疾病的認識與討論不足，根本找不到病根，自己的解藥，只能靠著自己來尋找。

在 Instagram 查看這則貼文 天心（@skyheart1111）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 27 日 下午 6:02 張貼

轉換跑道，投奔主持界，20多個節目的經歷，讓她呼吸到不同的空氣，一下子便藥到病除了，「演戲和角色相處，永遠都只會面對同一種個性與生命經歷，但主持不一樣，和不同的來賓或是受訪者對談，自己的世界彷彿更開闊了，發現原來這個世界不只有自己，每一個人都是不同的寶藏。」五年後，她決定重回戲劇圈，2009接下舞台劇《步步驚笑》，演出電視劇《戀戀阿里山》，一轉眼，十年就過去了。

韓劇橋段浪漫上演

2016年和韓籍老公金英敏結婚，直到2019年才釋出一組絕美的傳統韓服婚紗照，一時間在社群平台掀起討論，天心還在個人粉團上逗趣地寫著，「新劇照，天天上演播出中。」照片中散發出的幸福氛圍，絕對是騙不了人的。當初歐巴不遠千里追愛來台灣，他的細心與體貼，打動了原本不婚主義的天心，「過去我真沒想過結婚，當我家人一見到他，就說是他了（笑）。」結婚三年，兩人是一冷一熱的類型，歐巴的浪漫不是用說的，而是用實際行動來表達，從最基本的稱讚，到生活瑣事，無微不至的照顧，就像韓劇一般充滿粉紅色的泡泡，「韓國人這麼會拍偶像劇不是假的，是從骨子裡散發出來的。」甚至三年來連一次架都沒吵過？「吵不起來阿，有次我問他為什麼都不跟我吵架，他竟然說，『快樂的時間都不夠了，為什麼要吵架呢？』」聽到這裡，沒有人不瞬間融化的吧！

家庭、事業兩得意，是天心現階段最好的寫照，以前輩過來人的姿態，要如何能像現在的她一樣，每一個微笑都有幸福的味道？她說：「讓自己過得舒服一些，多散發自己的正能量，對身邊的人事物再更好一點吧！」

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 天心：「我問老公為什麼都不跟我吵架，他說：『快樂的時間都不夠了，為什麼要吵架呢？』」

● 等待是值得的！賈靜雯：「不要逃避，正視自己的問題，面對失敗才會有成功的一天。」

● 【台北女孩】被國內外關注！跨界設計和藝術的女攝影師Sydney Sie