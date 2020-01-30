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絕對要筆記！讓男人對你有好感的5關鍵　「透明感」黑絲大加分

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為了讓男性覺得妳很可愛，妳的雙眸是重要關鍵。這和單眼皮、雙眼皮，或是眼睛大小沒有關係。每一種眼型都有讓男性覺得很可愛的方法，那就是讓眼睛看起來水汪汪。

讓男人對你有好感，請使用三十丹以下的黑色絲襪進攻

三十丹以下的黑色透膚絲襪（以下簡稱黑色絲襪）是讓男性感受到女性魅力的最強單品。黑色絲襪的重點在於「若隱若現的透明感」，以及「明明是黑色卻看得見肌膚的衝突感」，這在男性的眼中充滿了魅力。另外，許多男性喜歡「清純型的女性」。也許妳會想：「也有一些男性是喜歡艷麗型的女性吧？」不過如果要選真命天女，帶有「清純氣質」的女性才符合他們的標準。

兼具「透明感」、「衝突感」、「清純氣質」這三種特質的，就是黑色絲襪。

根據穿了黑色絲襪的學員所言，黑色絲襪獲得「看起來很成熟好看」、「看起來很性感，很不錯」的稱讚，頗受周遭男性及男友好評。同樣是黑色，不透明的黑色褲襪就不行。另外，如果夏天穿不住黑色絲襪就不需要穿襪子。而穿涼鞋時，記得一定要塗腳指甲油。

飾品

男性是一種會想要保護女性的生物，而讓男人這麼想的要素在於「柔弱感」。接下來介紹利用飾品讓對方感受到這股「柔弱感」的方法。

❶ 貼膚墜飾（細鍊條的項鍊） 

為了突顯女性美麗焦點的鎖骨及脖頸，只要戴上貼膚墜飾就能帶出優雅的氣質，也能強調柔弱感。按摩鎖骨處可以讓鎖骨更突出，因此在約會當天早上，不妨仔細按摩一番。

❷ 耳環

挑選耳環時有些小訣竅。我推薦能夠撩撥男性本能的「垂吊式耳環」。在古早時代，男性是專門負責狩獵，因此據說他們「對於會動的東西很有反應」。「會動的東西= 獵物」，因此能引發他們的興趣。這種男性本能至今似乎依然存在，許多男性看見垂吊式耳環便會小鹿亂撞（據說裙襬飄揚的寬襬裙也有異曲同工之妙）。請儘量選擇細緻有柔弱感的款式。

眼神的表現

為了讓男性覺得妳很可愛，妳的雙眸是重要關鍵。這和單眼皮、雙眼皮，或是眼睛大小沒有關係。每一種眼型都有讓男性覺得很可愛的方法，那就是讓眼睛看起來水汪汪。水汪汪的眼睛看起來很可愛的原因，只要看看小嬰兒就可以明白了。小嬰兒為了生存，必須讓他人覺得自己很可愛，願意小心呵護自己。所以小嬰兒的眼睛會看起來閃閃發光，充滿水潤感。看到水汪汪的眼睛就自然覺得「可愛」，是人類的本能。經常有人說「女性哭泣是一種狡猾的手段」。這雖然是因為女性一流淚， 男性就會舉手投降，但另一個原因則是因為淚水增加了眼睛的潤澤度，會讓對方覺得很可愛。

因此，在約會即將見面前，或是每次補妝時，不妨滴幾滴眼藥水潤澤雙眼。如此就能讓對方留下「感覺好可愛啊」的第一印象。水汪汪的雙眸也是生命力的象徵。「閃閃動人的眼睛= 富有生命力= 有繁殖能力」，這也可以吸引男性的生物本能。

香味

香水是另一項讓男性感受魅力的小道具。香味會在瞬間影響大腦。香味經常令人回想起某個人。某些人應該會有「啊，這香味是前男友的味道」而感到懷念的經驗。香味可以連結到身上帶有這種味道的人，或是聞到香味當時的記憶及情感；在很多時候，只要聞到相同的味道，對那個人的回憶便會湧上心頭。香味在人的記憶中就是如此有影響力。一樣是香水，實際上有許多不同種類。我最推薦的是玫瑰花香。這種香味具有穩定女性荷爾蒙的功效。可以的話，請儘量選擇天然原料製作的產品。香水該噴在哪裡也有訣竅。天氣寒冷時香味不易擴散，因此要噴在脖子及手腕；天氣炎熱時香味容易擴散，因此要噴在胸口及腹部附近。香味切勿過於濃烈，出門前二十分鐘噴灑是最佳時機。

操控他的想法攻陷他的心：3次約會就讓他告白！100%成功的「想像」操控術

3次約會內就被告白，理所當然。懂得操控他的「想像」，GET天菜就不再只是妄想。
16小時祕密時光×3階段約會對策，點燃他的心中愛火
男人對妳的好感度，究竟在何時會達到最高點？
是兩人聊天聊得最起勁的時候？還是看到妳的笑容的時候？
正確答案是：「當他回想與妳度過的快樂時光，沉浸在餘韻中」的時候。
當他覺得和妳相處時很開心、回味著那段時光，並開始想像下次約會時，就是他「幸福想像」的時刻——而只要掌控他的「想像」，妳就能掌控戀愛。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

絕對要筆記！只要這樣做就能成為「讓男人心癢癢的女人」

愛情裡的開放式關係行不行？若要踏進去，你有沒有這個本事呢？

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