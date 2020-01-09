37歲漂亮姐姐孫藝真：「感情是要把握兩人在一起的每個瞬間」

現年37歲的孫藝真，是以電影打穩演藝事業基礎，出道21年，從少女演到熟女，每一個人生區段都演繹出身為女人的價值。得獎無數的她，幾乎拿遍了韓國大大小小的演技獎項。

在 Instagram 查看這則貼文 손예진（@yejinhand）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 14 日 下午 11:58 張貼

2019年除了《經常請吃飯的漂亮姐姐》帶著丁海寅成為大勢話題作品，與蘇志燮的韓國版《現在，很想見你》獲得極高的注目，不管是哪一年份，總有她的話題位置。年底與玄彬帶來新電視作品《愛的迫降》，戲中高雅的魅力，再度成為眾人的焦點，無論是穿搭或是演技，都是韓劇粉絲討論的話題。

在 Instagram 查看這則貼文 손예진（@yejinhand）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 11 日 上午 2:50 張貼

對於保養有自己的一套方式，只要時間允許，每天都會花40至1小時運動，運動內容包含TRX健身、睡前伸展運動等等，另外零毛孔的蛋白肌讓她在鏡頭前完美無瑕，除了是天生麗質，她也有保養的小秘訣，其中包含精油泡澡、熱毛巾敷臉以及檸檬水洗臉等等。

談起感情，過去她曾在採訪中表示，她在愛情方面同樣並不主動。學生時代對愛情的表達也是偏消極的。所以比起小時候，現在的她努力想要在愛情方面多表現自己， 然而事實上，她覺得感情並不是只有戀愛結婚才算圓滿，而是要把握兩人在一起的每個瞬間。

預計播出16集的《愛的迫降》目前能在Netflix上跟播收看，一定要追啊！

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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