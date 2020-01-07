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安格斯12星座一周運勢1/6-1/12　巨蟹準備踏入遠距戀愛、射手別把自己累壞了

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牡羊　3.21~4.20

感情本來就是有風有雨，很少一帆風順的，本週羊座受到金星相位波及，最近的你愛情煩惱特別多，就算沒什麼大事，你也很容易杞人憂天弄得自己很心煩，建議你可以把重點放在工作或是進修上，你的這波低氣壓在本月下旬後開始轉好，到時侯不管有沒有情人都可以感受到感情運在回溫，不妨趁那時好好抓住愛情機會。

金牛　4.21~5.20

入冬就顯得懶洋洋的牛座，最近一反平時牛步的狀況，對於自己想做的事情會積極的行動，表現出自己的企圖心，也因為此時很主動，所以也就顯得比平時要來得更加忙碌，整個人投入在自己想做的事情上，此時的努力都不是做白工的，最後都會有不錯的成果。週末不妨與情人來個短程旅遊散步，感情將能再進階！

雙子　5.21~6.20

開年首月，對雙子來說處在一個新舊交替的過渡，完全是個不得閒的時期，但是此時的努力都有被看見，甚至因此而受到讚美和肯定。人際間的活動雙子一定要積極的投入，因為這個時候很容易遇見幫助你的貴人，給你帶來許多新的機會，另外對單身雙子來說愛情機會也增加許多，愛情成功的機率非常高哦！

巨蟹　6.21~7.21

新舊年剛交替完的這週，蟹座慢慢能從短暫的迷失和茫然的情緒中走出來，這週開始巨蟹將能更專注在自我提升方面的議題，會想好好規劃關於整年度的目標及方向，此時容易發展遠距離的戀情，蟹座本身也有很大的機會出遠門求知或是出差的可能，踏入異地的不適應感都是你的磨練，幫助你在新環境中成長。

獅子　7.22~8.22

本週獅子運勢高走低，一年之初勢如破竹的好運，愈到後期則愈顯得後繼無力，雖然內心積極，但對於細部事物顯得粗心大意，似乎少了些同理心，工作上小失誤不少，就算有受挫也得勉力執行。與團隊的默契會成為扭轉劣運的關鍵。感情上能與戀人維持良好的互動品質，一起分享心情點滴倒也幸福，單身者緣分偏弱，原地踏步居多。

處女　8.23~9.22

新年度新氣象，處女座個人強大的氣場隨著2020的到來更上一層樓！想要做的事情只要自己積極行動，就一定會有所收穫，此時的工作上有許多機會展現在你的面前，甚至於催促著你快點前進，雖然和處女座小心翼翼的性格似乎有些差距，但在關鍵時刻終將可以做出正確的決定！有對象者兩人互動融洽，關係能夠更深入發展。

天秤　9.23~10.22

開年的好采頭或多或少能為秤座帶來不少快樂氛圍，不過這周你的進入一個無風無雨的狀態，運勢不算最強運，只是最近心思都有點起伏不定，開會或上課容易有分心的情況，一個人也很容易胡思亂想，如果覺得悶的話不妨與情人或友人到郊外走走，或是來個國外自助行，出外趴趴走有機會讓你遇見好事情。

天蠍　10.23~11.22

任何微小的好消息都能為本週蠍座帶來正面的能量！由於無形壓力與日俱增，近期蠍座很可能在進退兩難中走入挫折的顛峰，在一片低迷的情緒下，朋友就是你的貴人，將能獲得來自旁人的關照和援手，可能是情人或是家人的溫暖，讓你能走出晦暗的心情，而這段時間裡，工作中的創意會是你的秘密武器。

射手　11.23~12.21

不論公事私事，這週射手人際交流熱絡，需要參加的活動多得不得了，幾乎快要完全沒有自己的時間，但過程中十分快樂，感情運強。除了交際，最好能安排足夠的時間好好休息，別把自己累壞了！工作上表現機會多，只是除了自己想做的事情外，其他自動上門的任務能閃就閃，很可能接收到別人丟來的燙手山芋，最好能暫且避掉。

摩羯　12.22~1.19

在太陽和水星及諸多吉星的引導下，本週摩羯表現不失亮點，能在平淡中散發光芒，感情十分圓轉如意。雖然大部分的時候你仍維持著一貫的低調，但不為人知的才華或是功勞將會在某種機緣下展露，就是想謙虛也無處掩飾，不如就大大方方接受別人讚許的眼光吧！工作上有機會進入核心的事務，拿出你的嚴謹來從容面對。

水瓶　1.20~2.18

本週瓶座有金星在本命宮位的推波助瀾，愛情能心想事成，工作崗位上表現遊刄有餘，雖然挑戰不少，但足夠的企圖心和衝勁，都能讓瓶座在一波波考驗下過關斬將。人際運平步青雲，過去有心結的人近期有誤會冰釋的機會。只是金錢方面如果一昧的想省，很可能就會因小失大花更多錢，開年首月還是平常以對。

雙魚　2.19~3.20

魚座最大的缺點就是常常鑽牛角尖想太多，兼缺乏行動力，以至近期向你靠攏的機緣總是無疾而終。這周工作表現平平，不過感情將已經偷偷來到你的身邊，要不要讓愛情進一步發展，那就要看屬於雙魚座的你有沒有勇氣打破僵局了！而已經有戀情的你，此時的愛情狀況不少，可能偶爾會出現一些震盪，但是只要處理的好，這些變動也可以刺激關係更進一步。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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