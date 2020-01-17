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4招超簡單高效伸展操，每天10分鐘小腹變平坦，腿也跟著瘦了

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不知道妳有沒有發現，小腹愈凸出的人腿就跟著粗，小腹愈緊實的人腿就跟著細，其實決定妳腿粗的根本，就在於下腹是否有力，今天就來分享4個動作，加強腹肌，伸展腿部肌肉，讓小腹變平坦，腿也跟著變瘦。

4個簡單高效伸展操

動作一：捲腹伸展

雙腿分開至最大，10指相扣，呼氣捲腹向上，吸氣身體往下躺一半，重複20次為一組，做2-3組，加強腹部，做完腹部會有爆炸感覺。

動作二：大腿伸展

吸氣雙腿伸直並分開至最開，呼氣雙腿向內併攏，重複20次一組，做2-3組，消除大腿內側脂肪堆積，改善橘皮紋。

動作三：快樂嬰兒式

大小腿呈90度彎曲，雙臂抵住膝蓋內側，維持動作靠牆10分鐘相當於跑步2小時，是女性睡前的滋養體式。

動作四：腿部伸展

雙腿伸直轉動腳踝，盡量分開至最大，這個動作每天10分鐘，可以改善骨盆前傾。

每天練一次這4組運動，小腹就有救，腿部也跟著瘦下來喔！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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這4個超簡單高效伸展操，每天不僅瘦小腹、連腿都變細了！

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美麗佳人, marieclaire, 伸展操, 瘦小腹, 瘦身
fashion.net

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