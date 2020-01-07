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IG玩遊戲免費拿！PAC-MAN小幽靈、水果跳上20款包可愛到尖叫

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▲KIPLING。（圖／記者鮑璿安攝）

▲超可愛電玩《吃豆人》PAC-MAN40歲生日，聯名單品超燒。（圖／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

大朋友小朋友都愛的電玩遊戲《吃豆人》PAC-MAN，終於在今年（2020年）邁入40歲，與此同時和比利時品牌KIPLING攜手，一躍而上包包以及行李箱多款單品，上身簡直可愛到尖叫，成為新年第一項必收款！

▲KIPLING。（圖／記者鮑璿安攝）

▲KIPLING。（圖／記者鮑璿安攝）

▲KIPLING。（圖／記者鮑璿安攝）

▲KIPLING。（圖／記者鮑璿安攝）

▲KIPLING X PAC-MAN限量系列推出多達20款包，一包多背法超高CP值。（圖／記者鮑璿安攝）

KIPLING X PAC-MAN限量系列包款受到PAC-MAN經典像素風格啟發，一口氣推出20款包、2款配色，分別有印製迷宮路線的丈青色丹寧款，及百搭不敗的混麻深灰色尼龍款，從大款「後背包」至「側背小包」，迎合每個需求的民眾，材質上相當柔軟，可輕鬆置物攜帶出門，將實背性能發揮到極致。

▲KIPLING。（圖／品牌提供）

▲KIPLING。（圖／品牌提供）

▲KIPLING。（圖／品牌提供）

▲KIPLING。（圖／品牌提供）

▲（依序）雙層收納後背包NT$6,380；側背小包NT$2,580；手提側背包NT$4,980；手提兩用側背包NT$2,580。（圖／品牌提供）

此外，顏值更不需要考慮，將可愛的PAC-MAN和繽紛色彩的幽靈及水果道具注入到包包上，以經典復古畫風設計上包，每款包身都能看到吃豆人排排坐的可愛身影。而招牌猴子吊飾捨棄過往的立體造型，俏皮變身為2D像素風格，並加上Level up字樣的織帶，頗具收藏價值。

▲KIPLING。（圖／品牌提供）

▲KIPLING。（圖／記者鮑璿安攝）

▲PAC-MAN 20吋行李箱小巧好上身，NT$7,780。（圖／品牌提供、記者鮑璿安攝）

搭上品牌首次推出硬殼行李箱的熱潮，PAC-MAN一樣不缺席，將行李箱外殼化作迷宮一般繚繞，而吃豆人金黃色身體就在上方，整體可愛不顯浮誇，20吋大小相當實用。最後品牌也推出IG專屬PAC-MAN遊戲，張張嘴吃豆豆就能獲得折價卷，挑戰最高分並可獲得 Kipling X PAC-MAN 限量系列包款一組（價值$14,840元）。

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關鍵字：

PAC-MAN, KIPLING, 聯名, 包包, 吃豆人
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