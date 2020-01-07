網傳「9個睡前變美好習慣」　第3個要做到真的好難

▲除了要有充足睡眠，還有一些小習慣能讓你持續變美。（圖／翻攝自IG/mimiwor、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

變美需要一天天努力累積，要知道睡前時間要好好把握，每天持續做這9個美麗好習慣，助你蛻變為精緻女生。

11點之前一定要躺好

晚上9點以後就不要再喝水，11點之前就一定要就定位入睡，太晚喝水會影響睡眠，將睡眠時間控制在7至8小時，可以利用APP幫助計算睡眠。

認真做好護膚工作

晚上11點到半夜2點是肌膚的黃金修復期，睡前必須認真做好保養，不只是日常的保養程序，也可依照膚況選擇適合面膜做重點保養。

▲睡前最好要遠離3C產品。

睡前把手機關掉

現代人睡前總愛手機划不停，可說是熬夜的元凶，睡前建議把手機關掉，或是放遠一點讓大腦徹底放鬆。

熱水泡腳

晚上睡覺前用熱水泡腳，有助於促進血液循環，加速身體新陳代謝，幫助身體器官正常運行，更能幫助消除水腫。

▲熱牛奶搭配一點澱粉，據說能睡更好。

喝一杯熱牛奶

熱牛奶可以幫安神助眠，牛奶中含色胺酸，可以幫助身體分泌血清素，對於入眠有幫助。

▲睡前也可以做一點輕運動。

靠牆抬腿

把雙腳抬起和身體呈現90度，將雙腿靠在牆壁上約15分鐘，能有效幫助消除腿部水腫，長時間堅持還能幫助瘦腿塑型。

塗抹身體乳

每天堅持塗抹身體乳，加強雙臂和腿部，養成習慣後會發現皮膚變得白嫩順滑，花時間做身體保養，你都能感受到肌膚的反饋。

▲睡前預作整理，醒來頭髮較不會扁塌。

改變頭髮分線的位置

如果平常是3：7分線，睡前試著往反方向分，睡醒再撥回去，這個做法能讓髮根變蓬鬆，接著做造型時能讓髮型變得自然好看。

認真刷牙

晚上唾液分泌量會大大減少，牙齒上的細菌會快速繁殖，做好睡前的牙齒清潔，就是一口白牙的第一步。

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