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藤原浩THE CONVENI便利店快閃東區　限定單品、店址完整公開

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編輯／Duke

前陣子藤原浩所開設的THE CONVENI大肆於台北街頭宣傳展店的訊息，而開幕地點據傳為台北東區或西門町，不過，近日透過官方正式發布的消息指出，THE CONVENI TAIPEI將為期間限定店，而合作對象為知名選貨店INVINCIBLE，其中，雙方將帶來眾多限定商品，並且還會將位於日本銀座的THE CONVENI概念完美搬到台北喔！

▲The Conveni。（圖／記者鄧光惟攝）

▲THE CONVENI海報出現在台北街頭。（圖／記者鄧光惟攝）

▲THE CONVENI台北。（圖／INVINCIBLE提供）

▲THE CONVENI將與INVINCIBLE，並帶來眾多限定商品。（圖／INVINCIBLE提供）

由藤原浩開設的THE CONVENI是一間販售日常用品與各式Fragment Design聯名系列的店鋪，這次也是繼香港後THE CONVENI再度走出日本開設期間限定店。

然而，為了慶祝開幕THE CONVENI特地攜手INVINCIBLE帶來多款結合「INVINCIBLE」、「閃電」、「FRAGMENT」、「THE CONVENI」字樣的黑、白兩色單品，包括帽T、長T-Shirt、短袖T-Shirt以及托特包，而上述單品將分別使用餅乾袋、面紙盒、牛奶盒與易開罐作為外包裝設計，以呈現便利店的概念。

▲THE CONVENI台北。（圖／翻攝自INVINCIBLE）

▲THE CONVENI台北。（圖／翻攝自INVINCIBLE）

▲THE CONVENI台北。（圖／翻攝自INVINCIBLE）

▲THE CONVENI台北。（圖／翻攝自INVINCIBLE）

▲以THE CONVENI、INVINCIBLE、Fragment Design標誌性的設計帶來帽T、長T-Shirt、短袖T-Shirt以及托特包等單品。（圖／INVINCIBLE提供）

▲THE CONVENI台北。（圖／翻攝自INVINCIBLE）

▲THE CONVENI台北。（圖／翻攝自INVINCIBLE）

▲THE CONVENI台北。（圖／翻攝自INVINCIBLE）

▲THE CONVENI台北。（圖／翻攝自INVINCIBLE）

▲為了呈現便利店的概念，外包裝設計採用餅乾袋、面紙盒、牛奶盒與易開罐。（圖／INVINCIBLE提供）

THE CONVENI TAIPEI期間限定店，將於1／10下午2點開始至2／2晚上10點維持近一個月的營運，想要買到限定單品的朋友，記得找點去排隊喔！

INVINCIBLE For THE CONVENI TAIPEI期間限定店

營業時間：1／10至2／2
地址：INVINCIBLE EAST（台北市大安區忠孝東路四段181巷35弄3號）

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關鍵字：

藤原浩, THECONVENI, 台北, 東區, 西門町, INVINCIBLE, 銀座, FragmentDesign, 閃電, 限定, 便利店
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