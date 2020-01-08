fb ig video ETtoday search mobile

超夯伴手禮！懶人最愛「一口烏魚子」　撕開就能吃到肥美魚卵

> >

編輯／Ann

農曆年前忙著送禮、準備年貨，工作滿檔又要抽空採買，時間很難軋，「Her和她」深知這點，開闢「年節禮盒專區」，每日嚴選一款超限量禮盒，都是送人展現好品味、收到絕不會想轉送的好物，直接下單輕鬆又省時。

烏魚子絕對是過年各家團圓的年菜頭號人選，但是想在平常吃，一個人卻又吃不完一整片，那麼「一口烏魚子」是最好的選擇，針對各位邊緣懶人們設計，少少分量絲毫無負擔，送禮自用都適合！

# 吃貨食間台灣野生一口烏魚子禮盒

喜歡吃烏魚子的你，如果還沒跟上一口烏魚子的熱潮，就遜色了，吃貨食間選擇的是當季健康肥美的烏魚卵，再根據手工古法曬製，所以一切開就能看到飽滿的烏魚子顆粒，吃起來口感相當順滑，軟Q之餘也有魚卵香氣存在。並且健康方面也毫無疑慮，採低鹽醃漬，吃下去相當清爽，此外，為了不受空氣接觸所變質，採用獨立真空包裝，保存新鮮美味。

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her和她一口烏魚子。（圖／公關照）

▲一口烏魚子 。（圖／her）

▲吃貨食間台灣野生一口烏魚子禮盒（130克/盒），兩盒特價1098元。點我購買。

# 一口大小撕開即食

現在最特別的來了，一口烏魚子不同於以往大片裝，需要過年或是全家團聚才能享用，直接幫你切成一口大小，不多也不少，並且輕輕撕開包裝就能食用，咬下的瞬間口感相當豐富，一點也不輸給現煎大片烏魚子。害怕吃不夠的吃貨們，現在「Her和她」購物網正限量超特價推出「吃貨食間台灣野生一口烏魚子禮盒」，富有年味的大紅色包裝，印製了「幸福平安」四字，不僅自己囤貨，連送禮也相當實用，千萬別錯過了！

▼▼點圖超划算▼▼

▲Her和她一口烏魚子。（圖／公關照）

▲Her和她一口烏魚子。（圖／公關照）

▲吃貨食間台灣野生一口烏魚子禮盒（130克/盒），兩盒特價1098元。點我購買。

關鍵字：

一口烏魚子, 過年, 鼠年, 新年, 伴手禮, 烏魚子, 年菜, 禮盒, 2020
fashion.net

熱門文章

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸20歲女兒首登場！微風達標305億　董座廖鎮漢「年終最高7個月」

孫芸芸20歲女兒首登場！微風達標305億　董座廖鎮漢「年終最高7個月」

十二星座1月愛情運勢！雙子小心危險關係、巨蟹旅遊正桃花來襲

十二星座1月愛情運勢！雙子小心危險關係、巨蟹旅遊正桃花來襲

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

南韓Youtuber從100kg減掉半個自己　整型等級的瘦身法，全靠兩大絕招 洗完頭看起來還是超油？關鍵在吹法！快來學徒手讓髮根蓬鬆的3技巧 365天生日專屬色　1月1日淡白色有顆純淨的心、7月13日鐵藍自尊心強烈 安格斯12星座一周運勢1/6-1/12　巨蟹準備踏入遠距戀愛、射手別把自己累壞了 外套全變成泰迪熊刷毛！款式一次總整理，讓你簡單挑出最適合的 Reebok最美漸層鞋！「4色熱感圖」超現代　全台僅一間店買得到 小紅書爆紅的仙女底妝來了！雅詩蘭黛白金粉底、寶石氣墊一拍澎潤亮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面