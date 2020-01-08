超夯伴手禮！懶人最愛「一口烏魚子」　撕開就能吃到肥美魚卵

編輯／Ann

農曆年前忙著送禮、準備年貨，工作滿檔又要抽空採買，時間很難軋，「Her和她」深知這點，開闢「年節禮盒專區」，每日嚴選一款超限量禮盒，都是送人展現好品味、收到絕不會想轉送的好物，直接下單輕鬆又省時。



烏魚子絕對是過年各家團圓的年菜頭號人選，但是想在平常吃，一個人卻又吃不完一整片，那麼「一口烏魚子」是最好的選擇，針對各位邊緣懶人們設計，少少分量絲毫無負擔，送禮自用都適合！

# 吃貨食間台灣野生一口烏魚子禮盒

喜歡吃烏魚子的你，如果還沒跟上一口烏魚子的熱潮，就遜色了，吃貨食間選擇的是當季健康肥美的烏魚卵，再根據手工古法曬製，所以一切開就能看到飽滿的烏魚子顆粒，吃起來口感相當順滑，軟Q之餘也有魚卵香氣存在。並且健康方面也毫無疑慮，採低鹽醃漬，吃下去相當清爽，此外，為了不受空氣接觸所變質，採用獨立真空包裝，保存新鮮美味。

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▲吃貨食間台灣野生一口烏魚子禮盒（130克/盒），兩盒特價1098元。點我購買。

# 一口大小撕開即食

現在最特別的來了，一口烏魚子不同於以往大片裝，需要過年或是全家團聚才能享用，直接幫你切成一口大小，不多也不少，並且輕輕撕開包裝就能食用，咬下的瞬間口感相當豐富，一點也不輸給現煎大片烏魚子。害怕吃不夠的吃貨們，現在「Her和她」購物網正限量超特價推出「吃貨食間台灣野生一口烏魚子禮盒」，富有年味的大紅色包裝，印製了「幸福平安」四字，不僅自己囤貨，連送禮也相當實用，千萬別錯過了！

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