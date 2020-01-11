今年生肖其實是皮卡丘！鼠類寶可夢周邊大集合　餓了就變臉的新角超萌登場

編輯／Emily 圖／翻攝自pokemon.jp、bpnavi.jp

2020鼠年到來，一堆老鼠週邊也陸續推出。大家知道《精靈寶可夢》人氣主角皮卡丘的原型，其實就是老鼠吧！所以這次新年的周邊系列，集結了寶可夢當中所有鼠類型的角色，推出娃娃、文具…等多項商品，有別於一般老鼠造型的鼠年新品絕對必收～

這次的新年周邊系列，將電鼠類寶可夢全部集結起來，他們都是以嚙齒類動物為原型創造的，主要有10隻角色，分別是大家熟悉的皮卡丘、雷丘、皮丘，以及電飛鼠、咚咚鼠、正電&負電拍拍、帕奇利茲、托戈德瑪爾、莫魯貝可。其中與皮卡丘外型相似的謎擬Q，雖不是電鼠類寶可夢，還是會一起加入他們。

#文具系列

角色造型的夾子，可以用來把便條紙夾在電腦螢幕上，共有10款造型。正面有可愛的臉，背面則有圓滾滾的屁屁，每隻都超萌，好想蒐集一整套～

▲寶可夢夾子715日圓（約台幣198元）。

紙膠帶、便利貼、便條紙、貼紙系列，上面一樣有著全部的角色，可愛造型加上鮮豔色彩，貼在手帳、筆記本上，絕對可以讓心情瞬間變好！

▲寶可夢紙膠帶3款+便條組880日圓（約台幣244元）。

▲寶可夢便利貼組770日圓（約台幣214元）。



▲寶可夢備忘錄便條紙組770日圓（約台幣214元）。

▲寶可夢貼紙組550日圓（約台幣152元）。

#吊飾系列

填充娃娃造型的吊飾，每隻都有著圓圓的身體加上大大的眼睛，無辜萌樣掛在包包上萌到不行～除了原有的10隻寶可夢，還多了謎擬Q款。

▲寶可夢娃娃吊飾660日圓（約台幣183元）。

如果不想要太大隻的玩偶，也有推出另一款掛牌吊飾，翻轉開來裡面還有圓型小鏡子可以照。

▲寶可夢鏡子吊飾660日圓（約台幣183元）。

#莫魯貝可

其中這系列特別主推了莫魯貝可的商品，大家可能覺得有些陌生，他是在新版《寶可夢 劍／盾》當中登場的全新角色。他有著酷似皮卡丘的外型，卻隱藏著雙面屬性，吃飽的時候是溫馴可愛的小鼠，但若讓他飢餓太久，就會變成粗暴、兇狠的紫色狀態！這個特性設定超有趣～特別喜歡他兩面不同狀態的玩偶零錢包，正、反有不同表情，另外還有以他為主的毛巾、貼紙、資料夾。

▲莫魯貝可雙面零錢包1,650日圓（約台幣458元）。

▲莫魯貝可貼紙2件組550日圓（約台幣152元）。

▲莫魯貝可毛巾550日圓（約台幣152元）。

▲寶可夢A4資料夾506日圓（約台幣140元）。

這系列已在1/1上市，可以在寶可夢商店或官網購買。此外，日本超商常推出的抽獎一番賞，也推出全新的「寶可夢for you」系列，這次走粉嫩夢幻路線，大獎品有三款絨毛娃娃和超美的粉色束口袋，其他獎項則有夢幻的透明杯子、盤子、小方巾、吊飾，最大賞是趴睡的皮卡丘娃娃！這系列超級激發少女心，想要的話抽一次650日圓（約台幣180元），在日本蔦屋書店、一般書店、寶可夢中心、Animate…等商店都有。

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