明星身材常靠短期塑型偷吃步！勤做3動作　兩周就能練出美腿、腹肌

很多運動或是伸展都需要長時間才看得出成效，明星忽胖忽瘦、其實快速瘦下來都是有秘密的！今天就帶來美姿訓練師分享的明星也在練的「短期塑形」運動，每天只要3個動作、兩周就可以看到身材曲線變得更好、尺寸小一號！

短期塑形動作1：腳掌對合下壓

建議運動量：30次

先做一個盤腿坐的姿勢並將腳掌對合，手肘撐住膝蓋往下壓，這個動作可以增加腿部肌肉的柔韌性、矯正骨盆，另外也有長高的效果。

短期塑形動作2：跪姿伸展

建議運動量：左右各30次

雙手撐在側腰上、維持上半身不動的姿勢，單腿膝蓋著地、另一隻腿帶動向前伸展，這個動作可以充分伸展到大腿肌肉，可以促進腿部脂肪燃燒、拉長肌肉，讓腿部線條更緊實好看。

短期塑形動作3：翹腳伸展

建議運動量：左右各30次

先平躺在地面上，將單邊腳踝放在另一隻腳的膝蓋處（像是翹二郎腿一樣的姿勢），接著以雙手抱住膝蓋後側將腿部往身體方向帶，這個動作可以伸展到整個腿以及腰腹，伸展關節的同時也可以鍛鍊腹肌，另外對於骨盆歪斜也有矯正效果。

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書@暴走园子酱

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