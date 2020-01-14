神還原《灌籃高手》經典海報！決戰前夜「湘北五虎」公仔鐵粉要收藏

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由漫畫家井上雄彥創作的熱血籃球動漫《灌籃高手》是許多人年少時的回憶，而漫畫中又以櫻木花道為靈魂人物，並搭配赤木剛憲、三井壽、宮城良田、流川楓組成「湘北五虎」為故事主軸，因此ARK Studio便運用上述五位人物打造「決戰前夜」的造型公仔，不僅讓人回想起當年的感動，鐵桿粉絲更是不能錯過！

▲ARK Studio打造「決戰前夜」的造型公仔。（圖／翻攝自FNC）

「決戰前夜」主題為ARK Studio取材至井上雄彥的一則宣傳海報，內容為湘北高中與陵南高中的決戰前一晚的特訓，而人物由左至右分別為赤木剛憲、三井壽、櫻木花道、宮城良田以及流川楓，其中，ARK Studio在公仔設計方面下足苦心，人物姿勢、服裝、表情皆刻劃的相當細膩，幾乎完美還原海報設計。

▲取材至井上雄彥的畫的決戰前夕宣傳海報。（圖／翻攝自FNC）







▲人物由左至右分別為赤木剛憲、三井壽、櫻木花道、宮城良田以及流川楓。（圖／翻攝自FNC）







▲人物姿勢、服裝、表情皆刻劃的相當細膩，幾乎完美還原海報設計。（圖／翻攝自FNC）

使用樹脂打造的湘北五虎1／6公仔，目前已經可於FNC Anime官網進行預購，而發售日期預計為2020年的Q3至Q4季度之間，定價為美金499元（約台幣15,000元），喜歡灌籃高手的朋友，千萬別錯過這組細膩度極高的公仔喔！

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此外，近期藤原浩的便利店THE CONVENI除了登陸台北以外，還攜手Medicom Toy與不二家牛奶妹（Peko）打造黑、白兩色的三方聯名公仔，而這款公仔於外觀上採用不規則形狀搭配Fragment Design經典的「閃電」標誌為主軸設計。

▲THE CONVENI攜手Medicom Toy與不二家牛奶妹（Peko）打造黑、白兩色的三方聯名公仔。（圖／翻攝自Medicom Toy）

▲公仔背面印有Peko與THE CONVENI字樣。（圖／翻攝自Medicom Toy）

目前THE CONVENI X Medicom Toy X 不二家牛奶妹三方聯名公仔，預計將於1月在THE CONVENI網路商城、Medicom Toy門市以及不二家官網發售，定價為日圓15,000元（約台幣4,200元），喜歡的朋友千萬別錯過了。

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