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要有無瑕底妝必須重視一步驟！2020最新「妝前」特搜，針對膚質挑才不踩雷

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想要底妝更清透無瑕，妝前很重要，不僅可以平滑肌膚紋理、潤澤肌膚，將肌膚調理為最適合上妝的狀態，讓底妝更貼膚持久！2020新年開始很多專櫃品牌都有推出新的妝前，讓底妝更無瑕美肌，一起看看妝感及適合膚質吧！

▲妝前保養。（圖／美人圈）

2020妝前新品1：資生堂 超進化柔焦美肌氣墊霜，13g／NT$1,500
適合膚質：暗沈肌、毛孔肌

資生堂在2020推出一系列新款底妝，亞洲限定氣墊的妝前保養，有潤色、單擦、妝前、補妝的四合一功效，添加全新水凝配方能長效保濕高達8小時，妝前使用能讓妝感更服貼、持妝效果更升級！

▲妝前保養。（圖／美人圈）

2020妝前新品2：benefit 毛孔隱形露-保濕款，22ml／約NT$1,210
適合膚質：毛孔肌、乾肌

品牌最紅的毛孔隱形露一直是很多毛孔人的最愛，可以修飾毛孔、讓底妝更平滑無瑕，缺點就是很多乾肌會覺得有點乾，韓國2019年底搶先推出保濕款，新的保濕款更增加保濕成分，解決乾肌覺得過乾的問題！

▲妝前保養。（圖／美人圈）

一抹不但為肌膚增加潤澤感、保水度增加，毛孔修飾度也沒有減少，乾肌也可以完成毛孔修飾，底妝更服貼！

▲妝前保養。（圖／美人圈）

2020妝前新品3：RMK 柔焦隔離霜，30g／約NT$1,350
適合膚質：毛孔肌、暗沈肌

RMK人氣的妝前柔焦隔離霜將在3月1日於日本推出兩款新色：EX-03粉色、EX-04白色，結合3種不同形狀和大小的粉粒的妝前，保持肌膚滋潤的同時，可以遮蓋毛孔呈現如柔焦過後的平滑膚質，讓底妝順滑就像是陶瓷肌的妝感。

▲妝前保養。（圖／美人圈）

文／美人圈　圖／品牌提供、翻攝自RMK、IG@benefitcosmeticskorea

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

妝前, 保養, 底妝, 新品, 化妝品
fashion.net

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