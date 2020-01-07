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4個超實用的辦公室心理學小技巧　幫你擺脫煩人同事、面試更自信

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▲4個超實用的辦公室心理學小技巧。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

編輯／Molly　圖／翻攝自unsplash、pexels

出了社會，每天面對同事、主管或老闆的時間，或許都比你跟家人相處的時間還多，也讓辦公室內的人際關係變得很重要，而有時候總會遇到一些難以處理的同事或不順心的事情，善用以下這幾個心理學小技巧，讓你不論面試或工作時都更順利。

▲4個超實用的辦公室心理學小技巧。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

1.擺脫聊天狂同事

辦公室裡總有些同事很愛到處找人聊天，當你手上有任務要忙，不想被對方纏著說話的話，你可以一邊和他對話，一邊開始往他的辦公桌走去，他會跟著你一起走動，並會不自覺的在自己椅子上習慣性坐下，接著你就可以回到自己的位置，對方還會納悶「我怎麼回來了？」

▲4個超實用的辦公室心理學小技巧。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

2.面試前讓自己放鬆

很多人在面試前都會感到緊張，進而影響到面談時的表現，每每面試完總懊惱自己表現不好。下次試試，提前個20~30分鐘到面試地點，隨便找個附近的人聊上15分鐘，像是大樓管理員、清潔阿姨或是附近商店的店員都可以。這樣會讓大腦產生對於這個環境是熟悉的感覺，自然地就能幫助你放鬆下來，也變得更有自信。

▲4個超實用的辦公室心理學小技巧。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

3.詢問問題時讓對方說明得更多

當向同事或主管請教問題，如果他們回答得比較粗略或簡短，你還是有點不懂的話，你可以保持跟他們的眼神接觸，並安靜的稍等一下，通常對方就會再解釋的更多、更詳細一點了。

▲4個超實用的辦公室心理學小技巧。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

4.老闆發怒時坐近一點

如果你最近在工作上犯了錯或是惹了老闆不悅，預計會在會議上被老闆點名批評，這時就挑選離他最近的位置坐，因為近距離接觸時，他對你發怒或批評都會他自己感到不舒服，就算他還是想批評你，也會比較輕描淡寫的帶過。

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關鍵字：

心理學, 技巧, 辦公室, 工作, 同事, 人際關係, 面試, 主管, 老闆
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