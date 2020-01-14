新年開春紅色美甲最吉利！霧面質感搭配燙金、水鑽　亮眼不怕俗氣

終於迎接2020第一天！新年新氣象，指頭絕對也要穿戴新美甲啊～除了上次介紹的超喜氣亮面紅美甲之外，霧面質地搭配紅色系絕對也是溫柔小姐姐們的新年必備美甲款式～以下精選5款絕美霧面紅美甲，讓你過年貴氣又顯白！

#霧面紅素色美甲

想要靠一雙手hold住全場，全霧面素色美甲絕對不能錯過～這款美甲想要不俗氣的上手，一定要搭配磚紅色或是酒紅色！不只磨砂質地讓甲面很有質感，搭配上貴氣優雅的暗色系紅，絕對是想要兼具霸氣、性感的首選！

#霧面紅美甲Ｘ透明水鑽美甲

這款美甲很適合喜歡亮晶晶的寶石感，但又不想要太高調的女孩～以霧面正紅色搭配透明底色的水鑽美甲，讓手指帶有一點過年紅的喜氣，和水鑽的閃亮，但是透明底的指甲又可以中和水鑽和大紅色浮誇感，完全不怕變大媽啊！

#霧面紅美甲Ｘ乳白色美甲

這款美甲絕對是想變身韓妞的女孩不能少的！這款美甲會這麼受韓妞歡迎是因為，他以乳白色美甲和紅花搭配，帶有一點韓系文青質感，但同時又融合紅色系美甲，並讓手指的小紅花成為亮點，是一款可溫柔可亮眼的美甲～

#霧面紅美甲Ｘ燙金印花

紅色配燙金真的非常配～尤其是霧面紅美甲在甲面上看起來會有紅包袋的磨砂質感，搭配上燙金印花、線條之後更加貴氣，如果擔心整隻手看起來紅通通，可以搭配乳白色、粉色美甲，除了能讓指甲更有層次，看起來也更溫柔～

#霧面紅美甲Ｘ格紋/豹紋

豹紋跟線條也是韓妞很喜歡搭配紅色美甲的元素～因為如果單做豹紋、格紋甲面的話，有時會因為圖樣太花俏，反而有俗氣感，甚至還很容易撞甲！不過搭配上霧面紅的底色，反而凸顯了這兩種元素的精緻，讓指甲更有重點！

文／美人圈 圖／翻攝自小紅書＠Be with U工作室、＠周一、IG@nail_by.jjoo

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