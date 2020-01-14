fb ig video ETtoday search mobile

新年開春紅色美甲最吉利！霧面質感搭配燙金、水鑽　亮眼不怕俗氣

> >

終於迎接2020第一天！新年新氣象，指頭絕對也要穿戴新美甲啊～除了上次介紹的超喜氣亮面紅美甲之外，霧面質地搭配紅色系絕對也是溫柔小姐姐們的新年必備美甲款式～以下精選5款絕美霧面紅美甲，讓你過年貴氣又顯白！

▲紅色美甲。（圖／美人圈）

#霧面紅素色美甲

▲紅色美甲。（圖／美人圈）

想要靠一雙手hold住全場，全霧面素色美甲絕對不能錯過～這款美甲想要不俗氣的上手，一定要搭配磚紅色或是酒紅色！不只磨砂質地讓甲面很有質感，搭配上貴氣優雅的暗色系紅，絕對是想要兼具霸氣、性感的首選！

#霧面紅美甲Ｘ透明水鑽美甲

▲紅色美甲。（圖／美人圈）

這款美甲很適合喜歡亮晶晶的寶石感，但又不想要太高調的女孩～以霧面正紅色搭配透明底色的水鑽美甲，讓手指帶有一點過年紅的喜氣，和水鑽的閃亮，但是透明底的指甲又可以中和水鑽和大紅色浮誇感，完全不怕變大媽啊！

#霧面紅美甲Ｘ乳白色美甲

▲紅色美甲。（圖／美人圈）

這款美甲絕對是想變身韓妞的女孩不能少的！這款美甲會這麼受韓妞歡迎是因為，他以乳白色美甲和紅花搭配，帶有一點韓系文青質感，但同時又融合紅色系美甲，並讓手指的小紅花成為亮點，是一款可溫柔可亮眼的美甲～

#霧面紅美甲Ｘ燙金印花

▲紅色美甲。（圖／美人圈）

紅色配燙金真的非常配～尤其是霧面紅美甲在甲面上看起來會有紅包袋的磨砂質感，搭配上燙金印花、線條之後更加貴氣，如果擔心整隻手看起來紅通通，可以搭配乳白色、粉色美甲，除了能讓指甲更有層次，看起來也更溫柔～

#霧面紅美甲Ｘ格紋/豹紋

▲紅色美甲。（圖／美人圈）

豹紋跟線條也是韓妞很喜歡搭配紅色美甲的元素～因為如果單做豹紋、格紋甲面的話，有時會因為圖樣太花俏，反而有俗氣感，甚至還很容易撞甲！不過搭配上霧面紅的底色，反而凸顯了這兩種元素的精緻，讓指甲更有重點！

文／美人圈　圖／翻攝自小紅書＠Be with U工作室、＠周一、IG@nail_by.jjoo
【延伸閱讀】

韓國爆款霧面「性冷淡風」美甲圖鑑！高冷禁慾感讓你一秒成為眾人焦點～(beauty美人圈)

2020新年首選「紅色系美甲」！超顯白不老氣，讓你鴻運當頭一整年！(beauty美人圈)

秋冬絕美「豆沙奶茶美甲」提案推薦！顯白襯膚、高級感爆棚！(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

指甲, 美甲, 霧面, 紅色
fashion.net

熱門文章

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

試・開箱／MIU MIU聯名米妮噴少女心！波點提袋、水晶髮夾萬元有找

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

「最美千金」穿全套GUCCI米奇！15萬元最新夯貨上身

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

楊冪招牌筷子腿包緊緊　背17萬香奈兒水壺包吸眼球

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

最迷你的名牌包！專為AirPods打造　GUCCI復古印花、寶格麗蛇包縮小

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

劉詩詩穿VALENTINO透視洋裝大露美腿　網激讚：根本少女

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

44歲莎莉賽隆零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

鄧紫棋深V＋雙麻花辮耍辣　與Jennie大波浪「撞髮」拚最美

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

全球最有錢的超模吉賽兒邦臣：壓力大時請停下腳步，傾聽自己的聲音

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

ET Fashion

推薦閱讀

別再傻傻愛錯人！渣男都有這5種特質：超會搞曖昧、說的比做的多

別再傻傻愛錯人！渣男都有這5種特質：超會搞曖昧、說的比做的多

歐陽娜娜平底鞋走紅毯遭酸路人　迪麗熱巴「台灣禮服」上身驚艷全場

歐陽娜娜平底鞋走紅毯遭酸路人　迪麗熱巴「台灣禮服」上身驚艷全場

新年開春紅色美甲最吉利！霧面質感搭配燙金、水鑽　亮眼不怕俗氣

新年開春紅色美甲最吉利！霧面質感搭配燙金、水鑽　亮眼不怕俗氣

日本獵奇小魚乾USB引發熱議！用魚腦來當記憶體　越多隻容量越大 韓網瘋傳「超巨大」與「超迷你」啤酒杯　同樣是「乾了」你是哪一派？ 一招變美／44歲莎莉賽隆幾乎零脖紋！狂瘦23公斤和神級凍齡術全公開 2020大勢髮型推薦！鬆軟雲朵捲、氣質水波捲　滿滿軟萌女人的浪漫氣息 想睡得更好　把5件東西移出你的臥室 安海瑟薇產二胎後首次公開亮相　深V亮片裙網友齊讚：恢復神速 贊達亞穿貼身背心秀出完美胸型　背後全空＋「炫腹」火辣出席影評人獎

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面