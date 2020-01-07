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楊謹華學寶格麗叛逆時尚　零廚藝竟要包辦年夜飯！　

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 ▲楊謹華出席寶格麗2020春夏配件發表會。（影／記者王則絲攝）

記者陳雅韻／台北報導

寶格麗（BVLGARI）今於台北101專門店舉辦2020春夏配件預覽會，女星楊謹華拎著主打Serpenti Micro Cabochon迷你包亮相，透露最欣賞品牌的設計主題「叛逆時尚」，因為人生有七成都當乖乖牌，偶爾在家庭與工作才會叛逆一下，而近期最大的突破，是將從沙發躍起，首度挑戰包辦年夜飯，幾乎是零廚藝的她發下豪語：「我要做獅子頭，吃起來有水分的那種！」

▲▼楊謹華出席寶格麗活動 。（圖／供關照）

▲楊謹華拎寶格麗台北101專賣店獨家的Serpenti Micro Cabochon薔薇石英粉色金屬水蛇皮迷你肩背包，87,800元。（圖／品牌提供，以下同）

▲▼楊謹華出席寶格麗活動 。（圖／供關照）

▲楊謹華旅行時愛背時髦後背包。

決心要煮一頓豐盛年夜飯，買精品也不再衝動，楊謹華認為種種轉變，與人妻身分無關，自認是「我長大了」，會考慮身心層面都要達到平衡，因為健康才是身為演員的武器，她甜笑說：「現在的狀態很不錯，很開心。」

▲▼BVLGARI寶格麗楊謹華。（圖／公關照）

▲Serpenti Cabochon系列炭黑鑽石色金屬水蛇皮迷你肩背包（左）85,100元，淨白瑪瑙色迷你小牛皮肩背包69,500元。

▲▼BVLGARI寶格麗楊謹華。（圖／公關照）▲▼BVLGARI寶格麗楊謹華。（圖／公關照）

▲Serpenti Cabochon淨白瑪瑙色小牛皮後背包（左）89,000元，Serpenti Forever 霓虹紫水晶色小牛皮水桶包82,000元。

楊謹華見到滿牆的寶格麗春夏新包更是心花朵朵開，手上拎的是寶格麗台北101專門店獨家的Serpenti Micro Cabochon薔薇石英粉色金屬水蛇皮迷你肩背包，尺寸較以往更小巧，滿足越來越愛小包的楊謹華，同系列還首度推出淨白瑪瑙色小牛皮後背包，搭配休閒裝束更添時尚。

▲▼BVLGARI寶格麗楊謹華。（圖／公關照）

▲Serpenti Forever Graphic Chain Pavé 幾何金屬鍊黑色小牛皮肩背包，115,500元。

工藝上寶格麗也力求突破，推出運用編織練帶裝飾包身的Serpenti Forever Graphic Chain Pavé包，精密編織的金屬網鍊組成寶格麗標誌性的鑽石圖騰，或是勾勒出其邊框，看起來時髦，而摸起來平整，展露工匠的絕妙手藝。

▲▼BVLGARI寶格麗楊謹華。（圖／公關照）

▲Serpenti Diamond Blast淨白瑪瑙色金屬水蛇皮肩背包，114,200元。

而關於流行色，毫無疑問是金屬光澤色與紅粉色調的天下，前者由水蛇皮、蟒蛇皮等珍稀皮革展現，後者則玩撞色，推出造型獨特的Serpenti Forever洋紅碧璽色與薔薇石英粉色山羊皮信封式收納包、霓虹紫水晶色AirPods收納包，甜美設計收服粉紅控。

▲▼BVLGARI寶格麗楊謹華。（圖／公關照）▲▼BVLGARI寶格麗楊謹華。（圖／公關照）

▲Serpenti Forever洋紅碧璽色與薔薇石英粉色山羊皮信封式收納包（左）19,900元，霓虹紫水晶色AirPods收納包21,900元。

關鍵字：

楊謹華, BVLGARI, 寶格麗
fashion.net

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