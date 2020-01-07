一圈圈脖紋讓你老5歲！3款「超緊緻」頸霜推薦

▲頸部保養也要納入日常護膚才是正確觀念。（圖／翻攝自IG/emisuzuki_official）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

從臉部輪廓到頸部周圍，是自己難以察覺，卻又很容易暴露在他人面前的部位，加上沒有衣物遮蔽，極易受到乾燥及紫外線的影響，於是老化跡象便會深深刻劃在頸部。

臉部肌膚再好都沒用，忽略頸部保養，一不小心就會洩漏年齡。從下巴到頸周，一圈圈的頸紋與鬆垮膚況，讓人老態畢現。

頸部肌膚的真皮、脂肪結構僅只有臉部的三分之二薄，皮脂與汗腺分泌更不到臉部的三分之一，保濕能力更是低弱，導致頸部肌膚更顯細緻脆弱，加上頸部的活動頻繁，與地心引力每天24小時的拉扯，不到25歲，頸紋就提早出現。

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