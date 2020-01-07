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一圈圈脖紋讓你老5歲！3款「超緊緻」頸霜推薦

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▲▼小心脖紋讓你老5歲！3款頸霜推薦 。（圖/翻攝自IG、品牌提供）

▲頸部保養也要納入日常護膚才是正確觀念。（圖／翻攝自IG/emisuzuki_official）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

從臉部輪廓到頸部周圍，是自己難以察覺，卻又很容易暴露在他人面前的部位，加上沒有衣物遮蔽，極易受到乾燥及紫外線的影響，於是老化跡象便會深深刻劃在頸部。

臉部肌膚再好都沒用，忽略頸部保養，一不小心就會洩漏年齡。從下巴到頸周，一圈圈的頸紋與鬆垮膚況，讓人老態畢現。

頸部肌膚的真皮、脂肪結構僅只有臉部的三分之二薄，皮脂與汗腺分泌更不到臉部的三分之一，保濕能力更是低弱，導致頸部肌膚更顯細緻脆弱，加上頸部的活動頻繁，與地心引力每天24小時的拉扯，不到25歲，頸紋就提早出現。

▲▼小心脖紋讓你老5歲！3款頸霜推薦 。（圖/翻攝自IG、品牌提供）

DERM iNSTITUTE肌因抗老胸頸精華，50ml，5,600元。

以珍貴奈米鉑金胜肽導入科技，協同緊緻三胜肽、抗皺五胜肽與藻類生長酵素，長效潤澤、保濕與撫紋，以及添加液態鑽石萃取物與甘露醣，強化胸、頸線條的緊緻感。

▲▼小心脖紋讓你老5歲！3款頸霜推薦 。（圖/翻攝自IG、品牌提供）

CLARINS 超性感美頸霜，50ml，2,850元

添加向日葵生長激素，搭配克蘭詩獨有的緊緻複合素，於頸部肌膚形成強力抗皺支撐力，並從增強緊實度、減少皺紋、改善肌膚粗糙感等層面，一次解決伴隨年齡老化而產生的鬆弛皺紋。

▲▼小心脖紋讓你老5歲！3款頸霜推薦 。（圖/翻攝自IG、品牌提供）

DHC 緊緻平紋美頸霜，45g，890元。

添加了豐富的精華成分，以多重作用對付頸周老化問題。在調理肌膚的同時，還能改善令人在意的老化跡象，藉由雙重機能，使下巴至頸部的線條變得俐落緊緻。

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關鍵字：

緊實, 頸霜, 脖紋, 老化
fashion.net

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