孫藝珍《愛的迫降》裡美貌與20年前一模一樣！凍齡全靠4招保養技巧

漂亮姐姐孫藝珍最近出演《愛的迫降》跟玄彬的化學反應引發熱議，也一直是韓國網友心中的初戀臉代表，其實姐姐今年已經出道20年、但是歲月卻完全沒有在她臉上留下痕跡！一起看看孫藝珍出道20年無差別對比、以及她的保養方法吧！

孫藝珍在2001年時與蘇志燮合作電視劇《美味關係》出道，當時才19歲的她不僅滿滿少女感，清秀的五官不過分豔麗、就是清新的女神長相。

另外一張劇照還有蘇志燮呢～ 其實蘇志燮也是都沒什麼變、但還是孫藝珍的少女感更驚人！

在2003年的時候，孫藝珍出演《夏日香氣》時落淚的模樣讓人揪心、被韓國網友封為國民初戀，少女感的長相完全凍齡、跟今年37歲出演《愛的迫降》時根本沒差！下面就看看她的保養方法、以及身材管理法吧！

孫藝珍保養技巧1：洗完臉後先熱敷

孫藝珍對於卸妝、清潔特別注意，更重視「毛孔管理」，每天清潔完後、還會用溫熱的毛巾熱敷1分鐘，用溫熱毛巾配合按摩、幫助肌膚軟化角質及排走殘餘污垢，達到預防毛孔粗大的效果。

在 Instagram 查看這則貼文 손예진（@yejinhand）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 8 日 下午 8:39 張貼

孫藝珍保養技巧2：檸檬水二次清潔

清潔還沒完、接著孫藝珍會利用泡過檸檬片的冰檸檬水再洗一次臉，進行二次清潔，冰涼的水可以鎮定肌膚、有收縮毛孔的效果，檸檬水中也含有豐富的維他命C，可以有效抑制皮脂分泌！

不過編輯先提醒一下大家，個人膚質不同、檸檬水洗臉最好斟酌一下再使用喔！

孫藝珍保養技巧3：按摩臉部輪廓線

熱敷完之後，她會接著進行臉部的穴道按摩，針對顴骨、眉骨、臉部下顎輪廓線進行按摩，幫助臉部消水腫，也可以促進臉部代謝、提升後續保養品吸收力！

孫藝珍保養技巧4：TRX維持身材

孫藝珍之前就有說過自己沒辦法忌口，但是相對的吃多少、她也很認真養成每天做運動的習慣運動管理身材，之前在綜藝節目《家師父一體》時也展現了皮拉提斯與TRX，甚至公開自己有TRX講師資格證！

孫藝珍也在節目中示範幾個可以快速瘦到全身肌群的動作，想要跟她一樣越活越年輕的女孩也可以試試看！

其實皮拉提斯與TRX都是高強度的運動，可以維持身材線條、對於雕塑身材曲線非常有幫助！只能說不管是保養或是身材管理，孫藝珍20年來依舊不變的美貌、靠的還是時時刻刻督促自己的心吧？所以女孩們也別偷懶了，新的一年讓我們一起改過向善（？）吧！

文／美人圈 圖／翻攝自MBC 맛있는 청혼、SBS 집사부일체、KBS 여름향기、tvN사랑의 불시착、YouTube@SBS Catch、IG@yejinhand

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