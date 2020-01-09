fb ig video ETtoday search mobile

換髮型就能有削骨效果？超簡易剪瀏海5步驟　自己動手修出層次感

> >

韓妞流行的瀏海好多種，與其跟風不如選擇適合自己臉型的瀏海！南韓髮型師這回就來教大家剪「削骨瀏海」，透過將瀏海與鬢角等分的綁三撮頭髮，一刀下去既能精準、完美創造適合自己的瀏海弧度，還能修飾寬下巴、讓方臉變瓜子臉！一起看看吧～

▲剪瀏海方法。（圖／美人圈）


剪瀏海STEP1：找出瀏海三角區域

首先，讓我們先找到瀏海的三角形區域，這個區域是我們瀏海最適合的寬度範圍，每個人根據臉型會稍有不同，如果想居家剪瀏海的女孩，可以多多留意這個位置唷！從眼尾、眉心向上延伸，就會找到這個三角形區域囉，找到後我們在眉心的位置用髮圈綁第一束頭髮。

▲剪瀏海方法。（圖／美人圈）

剪瀏海STEP2：抓出瘦臉鬢角髮量

接著，我們要抓出適當的鬢角髮量。從瀏海三角區域的底角往耳後延伸，這條線之前的頭髮就是最適合自己的鬢角髮量（圖中橘色線）。

▲剪瀏海方法。（圖／美人圈）

找到這條線之後，我們要將頭髮上下分層、綁成兩束頭髮。我們先將眉尾往後延伸的頭髮抓出來，綁出上層的第二束頭髮。可以參考圖片紅色線，也就是紅色線之上的髮量，用髮圈綁起來、綁在鼻頭之上。

▲剪瀏海方法。（圖／美人圈）

剪瀏海STEP3：將剩下的頭髮綁成第三束

爾後，我們將剩下的頭髮綁成第三束，並將髮圈定位在嘴唇上。以上這三個髮圈的綁點位置格外重要（眉心、鼻頭、嘴唇），因為透過這樣的綁法，可以零技巧的剪出鬢角瀏海的層次，不僅瘦小臉的效果會更明顯，也能避免了瀏海一刀到底的僵硬死板。

▲剪瀏海方法。（圖／美人圈）

剪瀏海STEP4：剪髮

三束頭髮都綁好、定位好之後，我們將髮圈之下的頭髮分別剪去。

▲剪瀏海方法。（圖／美人圈）

剪瀏海STEP5：髮捲、吹風機調整髮型

最後，用髮捲稍微創造瀏海蓬鬆感，適合自己的小臉就完成囉！

▲剪瀏海方法。（圖／美人圈）

>>影片可以看髮型師手把手示範唷！

文／美人圈　圖／翻攝自IG@chahong_official
【延伸閱讀】

2020 趨勢髮型「手刷染」推薦！線條感漸層、歐美感爆棚，這款髮色染完皮膚白三階(beauty美人圈)

髮型師傳授「臉型選髮型」技巧！精準遮缺點、五官更立體，肉餅臉、馬臉都變精緻巴掌臉(beauty美人圈)

短髮剪錯小心變肉餅臉！韓妞「瘦臉短髮」技巧公開，根據「下巴形狀」選短髮髮型，秒變巴掌臉！(beauty美人圈)

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

髮型, 剪髮, 瀏海
fashion.net

熱門文章

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

ET Fashion

推薦閱讀

孫芸芸20歲女兒首登場！微風達標305億　董座廖鎮漢「年終最高7個月」

孫芸芸20歲女兒首登場！微風達標305億　董座廖鎮漢「年終最高7個月」

37歲漂亮姐姐孫藝真：「感情是要把握兩人在一起的每個瞬間」

37歲漂亮姐姐孫藝真：「感情是要把握兩人在一起的每個瞬間」

十二星座1月愛情運勢！雙子小心危險關係、巨蟹旅遊正桃花來襲

十二星座1月愛情運勢！雙子小心危險關係、巨蟹旅遊正桃花來襲

蔡康永走心金句：朋友名單定期刪，停止沒有意義的討好 迪士尼仙杜瑞拉系列絕美登場！皮夾裝飾玻璃鞋、南瓜馬車夢幻度大增 365天生日專屬色　1月1日淡白色有顆純淨的心、7月13日鐵藍自尊心強烈 曾莞婷穿夏姿性感透視裝像仙女　最想演的竟是「厲鬼」 歐陽娜娜「白色魚尾裙」罕見露深溝　生圖曝光網友看傻：修超大 明星身材常靠短期塑型偷吃步！勤做3動作　兩周就能練出美腿、腹肌 「能者不是多勞，而是過勞」　6句上班族厭世金句讓人心好累

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面