換髮型就能有削骨效果？超簡易剪瀏海5步驟　自己動手修出層次感

韓妞流行的瀏海好多種，與其跟風不如選擇適合自己臉型的瀏海！南韓髮型師這回就來教大家剪「削骨瀏海」，透過將瀏海與鬢角等分的綁三撮頭髮，一刀下去既能精準、完美創造適合自己的瀏海弧度，還能修飾寬下巴、讓方臉變瓜子臉！一起看看吧～

在 Instagram 查看這則貼文 강남역미용실 차홍룸 강남점 구다솜 젤리펌 에어펌（@9._.ddd）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 24 日 上午 4:12 張貼



剪瀏海STEP1：找出瀏海三角區域

首先，讓我們先找到瀏海的三角形區域，這個區域是我們瀏海最適合的寬度範圍，每個人根據臉型會稍有不同，如果想居家剪瀏海的女孩，可以多多留意這個位置唷！從眼尾、眉心向上延伸，就會找到這個三角形區域囉，找到後我們在眉心的位置用髮圈綁第一束頭髮。

剪瀏海STEP2：抓出瘦臉鬢角髮量

接著，我們要抓出適當的鬢角髮量。從瀏海三角區域的底角往耳後延伸，這條線之前的頭髮就是最適合自己的鬢角髮量（圖中橘色線）。

找到這條線之後，我們要將頭髮上下分層、綁成兩束頭髮。我們先將眉尾往後延伸的頭髮抓出來，綁出上層的第二束頭髮。可以參考圖片紅色線，也就是紅色線之上的髮量，用髮圈綁起來、綁在鼻頭之上。

剪瀏海STEP3：將剩下的頭髮綁成第三束

爾後，我們將剩下的頭髮綁成第三束，並將髮圈定位在嘴唇上。以上這三個髮圈的綁點位置格外重要（眉心、鼻頭、嘴唇），因為透過這樣的綁法，可以零技巧的剪出鬢角瀏海的層次，不僅瘦小臉的效果會更明顯，也能避免了瀏海一刀到底的僵硬死板。

剪瀏海STEP4：剪髮

三束頭髮都綁好、定位好之後，我們將髮圈之下的頭髮分別剪去。

剪瀏海STEP5：髮捲、吹風機調整髮型

最後，用髮捲稍微創造瀏海蓬鬆感，適合自己的小臉就完成囉！

>>影片可以看髮型師手把手示範唷！

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文／美人圈 圖／翻攝自IG@chahong_official

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