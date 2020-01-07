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香水控注意！diptyque推出情人節限定「花都之水」　

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▲花都之水層次分明的氣息，完美詮釋迷人的巴黎。（影／記者曾怡嘉攝） 

記者曾怡嘉 / 台北報導

說到香水，你一定不會漏掉來自巴黎的diptyque，在品牌誕生至今近60年的此時，終於推出兩款新作向家鄉致上最誠摯敬意，包括花都之水淡香精與花樣巴黎香氛蠟燭。

▲▼diptyque推出情人節限定「花都之水」 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲花都之水淡香精，75ml，5,000元。

要如何調製出一款香味來代替巴黎？素來崇尚意外驚喜的diptyque將用自己獨一無二的方式來詮釋這座無與倫比的城市。

品牌頂級調香師兼忠實夥伴Olivier Pescheux重拾逾百年的柑苔調香氛，給予時髦的魅力。打開包裝，新鮮佛手柑的清新之氣撲面而來，巧妙中和了濃郁的柑橘香。嵌入其間的粉紅胡椒讓人驚喜。結合保加利亞和土耳其玫瑰，還有來自非洲地區葛摩群島的依蘭依蘭，肉桂果皮精華氣息與經典木質香也隨之而來。

▲▼diptyque推出情人節限定「花都之水」 。（圖／品牌提供）

▲瓶身正反面設計都很有巧思，完美展現巴黎特色。

而瓶身設計更是獨具創意，正面以艾菲爾鐵塔、玫瑰、佛手柑、廣藿香葉片以及豐滿充盈的“Eau Capitale”書法字樣。反面則是繪製著華美羽翼的孔雀、點狀圖案、混搭圖形，每一寸空間都填充有裝飾花樣。

▲▼diptyque推出情人節限定「花都之水」 。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲限量情人節花樣巴黎香氛蠟燭，70g，1,300元、190g，2,400元。

除了代表巴黎的香水之外，更推出富有玫瑰氣息的香氛蠟燭，氤氳間升騰而起的動人芬芳顯得清新而美好，彷彿萬千玫瑰花瓣漸次開放，廣藿香也慢慢浮出水面。

▲▼diptyque推出情人節限定「花都之水」 。（圖／品牌提供）

▲ 2020限量情人節花都之水香膏 ，2000元。

▲▼diptyque推出情人節限定「花都之水」 。（圖／品牌提供）

▲2020限量情人節花樣巴黎室內香氛蠟，35g，2,100元。

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關鍵字：

香水, diptyque, 蠟燭, 情人節限定, 香氛
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