剖一半的蘋果包台灣限定！掛載手上超可愛　加碼粉嫩小老鼠包噴少女心

▲LeSportsac咬蘋果經典斜背包（右）3,300元，小托特包3,550元。（圖／LeSportsac提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

以輕量又耐用包款著稱的美國品牌LeSportsac，為迎接新春，特別為台灣推出獨家的限定系列，結合品牌發源地紐約的暱稱大蘋果，以及台灣人的熱情活力，設計專屬的咬蘋果系列，活潑的蘋果圖案與大紅色彩包包，再搭配鼠年限定小零錢包一起使用，在農曆新年之際超級討喜。

▲LeSportsac美國旗蘋果手提零錢包（下）單個1,450元，長形化妝包950元。

LeSportsac台灣獨家限定系列的包型，均來自台灣最熱賣的日常托特包、經典斜背包等款式，換上在台灣有象徵平安之意的紅蘋果、綠蘋果、被咬一口的粉紅蘋果、美國國旗元素與NYC字樣的滿版圖騰，充滿熱情活力，同系列的零錢包則是蘋果的剖面造型，相當可愛。

▲LeSportsac可愛鼠看花中方形化妝包（左起）1,200元，網路商城限定可愛鼠跳舞加大型化妝包1,650元，可愛鼠玩耍卡巴娜圓形手腕包1,650元。

品牌同時為鼠年設計3款小包，以粉嫩色為底的化妝包與手腕包裝飾正在跳舞與玩耍的小老鼠，以卡哇伊風格取勝；而時尚品牌獨寵台灣顧客不只有LeSportsac，SWATCH於台北101購物中心的快閃店，近日也引進台灣專屬的黑熊、梅花鹿、石虎等特有種動物畫布，供顧客選擇喜愛的圖案區塊訂製專屬錶款，有「台灣」或英文「TAIWAN」字樣的區塊當然最受歡迎，在錶上秀出愛台灣的心聲。

▲SWATCH於台北101快閃店，推出台灣特有種動物畫布訂製錶服務，單只3,950元。（圖／SWATCH提供，以下同）