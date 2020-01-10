fb ig video ETtoday search mobile

2020年YEEZY發售計畫大公開！首款籃球鞋、螢光綠配色　持續搶攻鞋頭荷包

> >

編輯／Duke　圖／翻攝自YEEZY MAFIA

肯爺（Kanye West）在2019年實現「人人有Yeezy穿」的願景後，2020年為肯爺自Nike轉入Adidas陣營後的五周年，因此今年Yeezy的發售數量也相當多，其中包括全新的Yeezy Boost 700 MNVN以及Yeezy Basketball，而下方就一起來看看2020年Yeezy要推出哪8雙鞋來搶攻鞋頭的荷包吧！

1.Adidas Yeezy Boost 350 V2「Yeshaya」

▲2020 YEEZY。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA）

此次的「Yeshaya」與先前推出的美洲限定「Landmark」相似，其鞋面以淺灰色為主軸搭配具有螢光效果的鞋底設計，而材質則是同樣使用Primeknit編織鞋面與全腳掌Boost科技。該鞋款預計將於1／25發售，定價為台幣8,800元。

2.Adidas Yeezy Boost 350 V2「Earth」

▲2020 YEEZY。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA）

「Earth」是特別為春季打造的配色，整體以接近泥土的顏色為基底，並於鞋領處注入咖啡色進而打造一雙大地色系的鞋款，其中，後跟還運用黃色進行點綴，喜歡撞色設計的朋友絕對不能錯過。該鞋款預計將於春季發售，定價為台幣8,800元。

3.Adidas Yeezy Foam Runner

Foam Runner絕對是今年球鞋市場上最詭異的鞋款之一，其外型類似橡膠懶人鞋，並以多個挖空設計為主。另外，據YEEZY MAFIA透露，該鞋款的部分材料使用「藻類」製成，因此Foam Runner將會是一雙環保球鞋。該鞋款將於春季發售，定價部分則尚未公開。

4.Adidas Yeezy Boost 350 V2「Desert Sage」

「Desert Sage」為「沙漠鼠尾草」的英譯，因此該鞋款將以綠色為基底，並搭配橘色鞋領與半透明的綠色中底製成。該鞋款預計將於春季發售，定價為台幣8,800元。

5.Adidas Yeezy 700 V3「Black」

Yeezy 700 V3為700家族首個沒有使用Boost科技的鞋款，而這雙以「黑魂」為主打的配色，搭載了EVA泡棉中底與簍空支架，而鞋面則使用編織材質。該鞋款預計將於春季發售，定價為美金200元（台幣6,000元）。

6.Adidas Yeezy Boost 700 MNVN

▲2020 YEEZY。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA）

▲2020 YEEZY。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA）

Yeezy Boost 700 MNVN延續Yeezy Boost 700的設計，兩者唯一不同的地方為鞋面主要由尼龍材質製成，而不是使用皮革、麂皮、網布的組合。另外，側面的「700」字樣則為鞋款最大的亮點。該鞋款預計將於春季發售，定價為美金220元（台幣6,600元）。

7.Adidas Yeezy Basketball

▲2020 YEEZY。（圖／翻攝自YEEZY MAFIA）

經過肯爺（Kanye West）不斷的曝光後，首款Yeezy系列的籃球鞋「Yeezy Basketball」也有了新的進展，這雙主打3D反光鞋面與米色麂皮鞋頭的籃球鞋，預計在2020年NBA全明星周迎來發售。

8.Adidas Yeezy 380「Mist Reflective」

這雙「Mist Reflective」鞋款共使用三種配色，分別為淺灰色、淺棕色以及深綠色，其中，該鞋款同樣採用Yeezy Boost 350標誌性的Primeknit材質與Boost中底製成。該鞋款預計將於春季發售，定價為美金220元（台幣6,600元）。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

肯爺, Adidas, Nike, YeezyBoost, 700MNVN, Basketball, 2020年, 350V2, FoamRunner, 700V3, 380
fashion.net

熱門文章

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

包・開箱／CELINE凱旋門印花收服韓星Lisa　鍊帶包兩萬有找CP值超高

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

LIFE・經典／百年明星花露水重生　續承輝煌風華

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

BURBERRY高雄店搶先賣超Q小老鼠　周冬雨紅唇配紅包準備過年

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

肖戰帥臉吸珠寶品牌　戴伯爵鑽錶、項鍊變貴公子

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

一招變美／崔智友年過40卻凍齡如少女　全靠水果優格和運動

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

黑馬首次進榜擠下紅玫瑰！Jo Malone年度熱賣香水TOP5

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

日本星巴克鼠年新品超Q　招財貓、達摩帶來好運

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

鼠年限定美妝盤點！NARS推嫩唇膏新色、蘭蔻送小黑瓶超限量皮套

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

樂高「台北限定」廟會＋舞獅　滿滿過年fu

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

CITIZEN限量錶入門價　瞄準機械錶新客

ET Fashion

推薦閱讀

最會「勾引」異性的星座女Top 4　雙子壞壞惹人愛才第二

最會「勾引」異性的星座女Top 4　雙子壞壞惹人愛才第二

日本獵奇小魚乾USB引發熱議！用魚腦來當記憶體　越多隻容量越大

日本獵奇小魚乾USB引發熱議！用魚腦來當記憶體　越多隻容量越大

孫芸芸20歲女兒首登場！微風達標305億　董座廖鎮漢「年終最高7個月」

孫芸芸20歲女兒首登場！微風達標305億　董座廖鎮漢「年終最高7個月」

明星身材常靠短期塑型偷吃步！勤做3動作　兩周就能練出美腿、腹肌 歐陽娜娜「白色魚尾裙」罕見露深溝　生圖曝光網友看傻：修超大 《CATS貓》聯名包可愛大好評　圓滾滾貓眼盯著你，揹上街超時髦 超神準！從「吃麵順序」看潛在個性　先喝湯最愛別人哄 星巴克花蓮台泥DAKA門市開幕　大片落地窗+水泥工業風融入好山好水 知名美妝品牌捐出單日100%營業額　助澳洲野火救援行動 要有無瑕底妝必須重視一步驟！2020最新「妝前」特搜，針對膚質挑才不踩雷

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面