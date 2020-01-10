2020年YEEZY發售計畫大公開！首款籃球鞋、螢光綠配色　持續搶攻鞋頭荷包

編輯／Duke 圖／翻攝自YEEZY MAFIA

肯爺（Kanye West）在2019年實現「人人有Yeezy穿」的願景後，2020年為肯爺自Nike轉入Adidas陣營後的五周年，因此今年Yeezy的發售數量也相當多，其中包括全新的Yeezy Boost 700 MNVN以及Yeezy Basketball，而下方就一起來看看2020年Yeezy要推出哪8雙鞋來搶攻鞋頭的荷包吧！

1.Adidas Yeezy Boost 350 V2「Yeshaya」

此次的「Yeshaya」與先前推出的美洲限定「Landmark」相似，其鞋面以淺灰色為主軸搭配具有螢光效果的鞋底設計，而材質則是同樣使用Primeknit編織鞋面與全腳掌Boost科技。該鞋款預計將於1／25發售，定價為台幣8,800元。

2.Adidas Yeezy Boost 350 V2「Earth」

「Earth」是特別為春季打造的配色，整體以接近泥土的顏色為基底，並於鞋領處注入咖啡色進而打造一雙大地色系的鞋款，其中，後跟還運用黃色進行點綴，喜歡撞色設計的朋友絕對不能錯過。該鞋款預計將於春季發售，定價為台幣8,800元。

3.Adidas Yeezy Foam Runner

Foam Runner絕對是今年球鞋市場上最詭異的鞋款之一，其外型類似橡膠懶人鞋，並以多個挖空設計為主。另外，據YEEZY MAFIA透露，該鞋款的部分材料使用「藻類」製成，因此Foam Runner將會是一雙環保球鞋。該鞋款將於春季發售，定價部分則尚未公開。

在 Instagram 查看這則貼文 YEEZY MAFIA（@yeezymafia）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 7 日 下午 7:20 張貼

4.Adidas Yeezy Boost 350 V2「Desert Sage」

「Desert Sage」為「沙漠鼠尾草」的英譯，因此該鞋款將以綠色為基底，並搭配橘色鞋領與半透明的綠色中底製成。該鞋款預計將於春季發售，定價為台幣8,800元。

在 Instagram 查看這則貼文 HanZuYing（@hanzuying）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 5 日 下午 9:34 張貼

5.Adidas Yeezy 700 V3「Black」

Yeezy 700 V3為700家族首個沒有使用Boost科技的鞋款，而這雙以「黑魂」為主打的配色，搭載了EVA泡棉中底與簍空支架，而鞋面則使用編織材質。該鞋款預計將於春季發售，定價為美金200元（台幣6,000元）。

在 Instagram 查看這則貼文 DirtyMoney（@dirtymoney823）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 3 日 上午 8:46 張貼

6.Adidas Yeezy Boost 700 MNVN

Yeezy Boost 700 MNVN延續Yeezy Boost 700的設計，兩者唯一不同的地方為鞋面主要由尼龍材質製成，而不是使用皮革、麂皮、網布的組合。另外，側面的「700」字樣則為鞋款最大的亮點。該鞋款預計將於春季發售，定價為美金220元（台幣6,600元）。

7.Adidas Yeezy Basketball

經過肯爺（Kanye West）不斷的曝光後，首款Yeezy系列的籃球鞋「Yeezy Basketball」也有了新的進展，這雙主打3D反光鞋面與米色麂皮鞋頭的籃球鞋，預計在2020年NBA全明星周迎來發售。

8.Adidas Yeezy 380「Mist Reflective」

這雙「Mist Reflective」鞋款共使用三種配色，分別為淺灰色、淺棕色以及深綠色，其中，該鞋款同樣採用Yeezy Boost 350標誌性的Primeknit材質與Boost中底製成。該鞋款預計將於春季發售，定價為美金220元（台幣6,600元）。

在 Instagram 查看這則貼文 HanZuYing（@hanzuying）分享的貼文 於 PST 2019 年 12月 月 21 日 下午 7:05 張貼

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