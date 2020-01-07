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8秒測出身材最適內衣尺寸　華歌爾3D AI體型檢測器SOGO免費量

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▲華歌爾引進最新內衣科技量測系統，首場在SOGO開跑。（圖／品牌提供）

▲華歌爾引進最新內衣科技量測系統，首場體驗快閃店在忠孝SOGO開跑。（圖／品牌提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

近年舒適型內衣大行其道，台灣華歌爾針對民眾購物需求切入，引進3D AI體型檢測器技術，只要民眾走進3D Smart Scanner機器空間內，只需8秒就能精準量測身形，主打著重隱私感受的消費者，試辦期間廣受年輕一代歡迎，20歲至39歲的體驗民眾佔比達到58%。

近幾年台灣市場因網路購物興起，加上休閒舒適型內衣成為市場主流，快時尚內衣商品搶市，影響原有台灣內衣品牌市場，華歌爾也表示，近年內衣的銷量比之前減少10%，所以不僅針對開發產品，在銷售上也要貼近消費者需求，尋求新的服務模式。

▲華歌爾引進最新內衣科技量測系統，首場在SOGO開跑。（圖／品牌提供）

適逢邁入2020年，台灣華歌爾引進3D AI體型檢測器也即將在巡迴快閃店開放給民眾免費體驗，從忠孝SOGO百貨為首站，即起至1／14在1F快閃櫃開放體驗，檢測器採用紅外線量測方式，快速偵測掃描全身3D表面資料，透過36個立體人體自動標記點的方式，可自動辨識身高、三圍、腿圍，並分析自身體型適用的內衣尺碼。

▲華歌爾引進最新內衣科技量測系統，首場在SOGO開跑。（圖／品牌提供）

台灣華歌爾表示，因應年輕世代的消費型態改變，以往櫃姐內衣試穿與量測可能需要20至30分鐘，引進體型檢測器，能大大縮短購物時間，並提供數據讓選購的商品更加精準，試辦期間有73%都是全新客戶，目前全台會員約莫近百萬名，導入科技測量服務，預計可將再增加1萬名會員。

即起至1／14於忠孝SOGO百貨1F參加並完成3D AI體型檢測器體驗，可獲50週年紀念版贈品與內睡衣抵用券。

關鍵字：

華歌爾, 體型檢測器, 3D, AI, SOGO
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