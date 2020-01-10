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日本獵奇小魚乾USB引發熱議！用魚腦來當記憶體　越多隻容量越大

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@ni28_xp、creema.jp

最近日本推特上出現一款獵奇USB，透明的壓克力方塊中，有著複雜的電子線路，仔細一看鐵絲穿過的，竟是一隻隻乾癟的小魚乾！難道這個USB是靠小小的魚腦當記憶體來儲存檔案嗎？快來看看這個隨身碟的神奇構造～

▲小魚乾USB。（圖／翻攝自creema.jp）

日本推特帳號@ni28_xp分享了他製作的這款小魚乾USB，因為造型奇特引發了討論，產品介紹還富有噱頭的寫上：這是用了生物讀取技術製成，裡面甚至可能留存了死亡生物大腦中的訊息。

但可不要上當了！其實他只是將曬乾的小魚搭配電線纏繞，放入樹脂製成的透明方塊中而已，並沒有任何實際功能，使用起來就和一般的隨身碟相同，但極具創意的設計非常引人注目。

▲小魚乾USB。（圖／翻攝自creema.jp）

▲小魚乾USB。（圖／翻攝自creema.jp）

USB內放入單條小魚的32GB版本，目前在網站creema上有集資生產，價格為13,800日圓（約台幣3,835元）。另外也新開發了連接四隻小魚乾的版本，隨著魚數量增加，USB也升級成128GB的大容量外接硬碟，這款造型更加顯眼了，希望之後也能順利量產囉！

▲小魚乾USB。（圖／翻攝自creema.jp）

▲小魚乾USB。（圖／翻攝自creema.jp）

其實現在有越來越多特殊造型的USB，如果不想要這麼搞怪獵奇的款式，可以參考看看日本文創smiler推出的木製書本造型USB。方方正正的木製造型，就像本可愛的小書，共有八款顏色可選擇，再搭配木紋蓋子，上面還能刻上客製化的文字，很有小清新文青風～價格是2,500日圓（約台幣694元）。

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▲小魚乾USB。（圖／翻攝自creema.jp）

▲小魚乾USB。（圖／翻攝自creema.jp）

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關鍵字：

小魚乾, USB, 獵奇, 日本, 新奇, 小物, 隨身碟
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