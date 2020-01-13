過年連假靠5招打造滑嫩美肌！加入「吃的」保養衝刺　現在比半價還優惠

▲利用假期讓肌膚休息，「吃」的保養讓肌膚狀態更提升。（圖／翻攝自IG@3.48kg）



記者王則絲／綜合報導

今年的春節從1／23開始有七天的連假，不用出門上班、上課，且大多數時間與最親近的家人朋友待在一起，不妨就趁這個時機來讓臉部肌膚好好休息一下，暫時不要化妝，並結合內服、外用的保養，奉行以下五點，用一週的時間讓肌膚從勞碌暗沉肌，修復升級為澎潤透亮的肌膚。

＃不化妝、做好清潔

趁著假期把握能窩在家中的日子，不上底妝，讓肌膚好好休息個幾天，並且維持每天做好清潔的步驟。

▲出門時，稍微運用唇彩增添氣色即可。（圖／翻攝自IG@3.48kg）



＃堅持防曬

即使不上妝還是要做好日常防曬，要出門走春的話千萬不要小看冬天的太陽，紫外線是造成皮膚衰老的兇手，視情況挑選不同防曬係數的防曬乳相當重要。

＃吃的保養品

讓肌膚獲得充分休息之外，也可以加強「吃」的保養，多喝水、補充維他命Ｃ是基本，也特別推薦大家可以嘗試天然的美容食品，像是「燕窩」，燕窩中含有非常高的營養，能夠修復受損的細胞，尤其是對於女性來說，更有助於養顏美容，散發自然好氣色。

▼ ▼ ▼點圖搶超強優惠▼ ▼ ▼

▲DeMon冰糖燉燕窩禮盒（65g/6瓶）原價2,680元，特價1,299元，還免運！點我購買。

現在Her購物網站上「DeMon冰糖燉燕窩禮盒」非常划算，6瓶原價2,680元，現在特價1,299元，比半價還優惠，一週的份量剛剛好！採集自印尼燕屋不怕吃到假燕窩，當作甜品飲用相當滑順好喝，孕婦也能放心喝。

＃保養以保濕為主

雖然說要趁著連續假期衝刺肌膚狀態，但也並不是越多營養越好，肌膚休息期間應以「保濕」為主，其他特殊功效的保養品、精華都先暫停，讓肌膚強化自我修復的能力，回歸原始的狀態，慢慢增加皮膚的吸收力，才不會讓過多的養分都浪費掉。

▲保養以保濕為主。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa）

＃捨棄麻將，早睡早起

肌膚也有生理時鐘，每晚11點～凌晨2點時，褪黑激素的分泌是白天的十倍，且是肌膚循環代謝、修復力最佳的時段，所以不要顧著熬夜打麻將、看劇，倒不如在11點準時擦上保養品睡覺，一掃肌膚累積許久的疲勞。

►►懶人最愛「一口烏魚子」 撕開就能吃到肥美魚卵

►►女星凍齡的秘密武器！大S、林志玲、張柏芝都靠燕窩吃出少女肌

►►選堅果「包裝」很重要！送禮夠美 還能控制吃的量

►►椒麻花生新吃法用「炒」的 不看食譜也能變廚神

►►零廚藝也能搞定烏魚子！3招完美上桌 享受彈牙美味

農曆年前忙著送禮、準備年貨，工作滿檔又要抽空採買，時間很難軋，「Her和她」深知這點，開闢「年味禮盒專區」，超限量嚴選禮盒，都是送人展現好品味、收到絕不會想轉送的好物，直接下單輕鬆又省時。