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劉奕兒差點「不當藝人」　穿ASICS踢腿自爆夢想職業是它

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▲劉奕兒親自演繹RETRO TOKYO復刻東京系列鞋款，分享私下運動習慣。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

2020年東京奧運進入倒數階段，亞瑟士（ASICS）特別將1964年RETRO TOKYO復刻東京系列鞋款回歸，於今（7日）請來藝人劉奕兒上腳示範，劉奕兒換上運動緊身衣，更有模有樣踢起跆拳道，自爆當年的心願竟是當記者。

▲劉奕兒化身TEAM ASICS應援大使出席活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲劉奕兒化身TEAM ASICS應援大使出席活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲劉奕兒爸爸就是跆拳道教練，在運動家庭長大練就好拳腳。（圖／記者林敬旻攝）

藝人劉奕兒在運動家庭長大，爸爸就是跆拳道教練，從小也耳濡目染學到不少招數，此次站台亞瑟士RETRO TOKYO復刻東京系列發表，自然要來上幾招，劉奕兒穿著深藍色運動背心搭配紅色外套，呼應品牌一貫的亮眼風格，更現場踢起高抬腿，劉奕兒坦言，「從小的夢想其實是運動記者，很喜歡訪問別人。」不過現在卻誤打誤撞被人訪問，也算是意想不到。

▲劉奕兒化身TEAM ASICS應援大使出席活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲劉奕兒化身TEAM ASICS應援大使出席活動。（圖／記者林敬旻攝）

▲劉奕兒示範RETRO TOKYO復刻東京系列鞋款。（圖／記者林敬旻攝）

話題回到今日穿著，私下就是品牌愛好者的劉奕兒分享，「外套顏色是我很喜歡的紅色，加上十分輕薄，而且可以防風防水，運動也不會感冒。」提及近日最愛的運動，劉奕兒表示，「最近很常跑步，一有空就會去，而且不受場地限制，又能快速燃脂。」對於所有女明星都存在的減肥課題，她也大方傳授獨門方法，「我主要會計算熱量，不要超過基礎代謝就會瘦，當然很重要的是多喝水、少吃油炸的會更有效。」

▲TEAM ASICS復刻東京。（圖／記者林敬旻攝）

▲TEAM ASICS復刻東京。（圖／記者林敬旻攝）

▲RETRO TOKYO復刻東京系列鞋款；運動訓練服採用大色塊交疊更時尚。（圖／記者林敬旻攝）

劉奕兒此次示範RETRO TOKYO復刻東京系列鞋款，將於1月17日全台上市，橫跨慢跑、球類運動、運動休閒三大面向，迎合不同需求的民眾，此外，也推出新色紅白藍配色，鞋舌特地以復古皮革壓印Logo裝飾，彰顯復古氣息。而運動訓練服則以日式經典摺紙藝術為巧思，兼具亮眼時尚感。

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關鍵字：

劉奕兒, RETRO TOKYO, 復刻, 東京, , 奧運, 跆拳道
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