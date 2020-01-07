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凱莉詹娜砸11萬為女兒買娃娃車、尿布袋！滿滿FENDI Logo超浮誇

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編輯／Duke

凱莉詹娜（Kylie Jenner）作為卡戴珊（Kardashian）家族的一員，不僅生活富裕，其經營的美妝事業也相當成功，然而，近期她於個人IG發布限時動態時，便拍到她替女兒購買的娃娃車與尿布袋，經編輯查證發現，兩者皆為奢侈品牌FENDI推出的單品，並且加起來的價格是非常浮誇的台幣115,600元。

▲Kylie Jenner買Fendi娃娃車與尿布袋。（圖／美聯社、翻攝自IG@kyliejenner、FENDI）

▲凱莉詹娜替女兒購買奢侈品牌FENDI推出的娃娃車與尿布袋。（圖／翻攝自IG@kyliejenner、FENDI）

由FENDI推出的娃娃車與尿布袋在外觀設計上，皆採用滿版的品牌標誌性FF圖案，其中，娃娃車還配有羊皮握把、UPF 50+的防曬保護以及透氣襯墊，而尿布袋則是用尼龍材質打造，並設置多個口袋與夾層來增加功能性。

▲Kylie Jenner買Fendi娃娃車與尿布袋。（圖／美聯社、翻攝自IG@kyliejenner、FENDI）

▲娃娃車配有羊皮握把、UPF 50+的防曬保護以及透氣襯墊。（圖／翻攝自FENDI）

▲Kylie Jenner買Fendi娃娃車與尿布袋。（圖／美聯社、翻攝自IG@kyliejenner、FENDI）

▲尿布袋為尼龍材質打造，並設置多個口袋與夾層來增加功能性。（圖／翻攝自FENDI）

根據《富比士》公布的2019最高收入名人排名，年僅21歲的凱莉詹娜，光是2019年就賺進美金1.7億元（約台幣51億元），而靠的就是成功的美裝事業Kylie Cosmetics，這也是她敢如此大手筆購買嬰兒用品的原因。

目前FENDI推出的娃娃車與尿布袋皆可於FENDI官網與各大專櫃購得，而單品定價分別為歐元2,000元（約台幣68,000元）與歐元1,400元（約台幣47,600元），想購買的朋友得要趕緊入手，不然有了凱莉詹娜的加持，娃娃車與尿布袋可能會迅速完售喔！

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此外，卡戴珊家族最出名的金卡戴珊，日前便於聖誕節贈予6歲女兒聖誕禮物，其中，這個禮物來頭不小，因為這是「流行天王」麥可傑克森（Michael Jackson）於1997年所著用的訂製外套，並且價值美金65,625元（約台幣197萬元），可見同為卡戴珊家族的兩人都對自己的孩子相當大方呢！

▲Kylie Jenner買Fendi娃娃車與尿布袋。（圖／美聯社、翻攝自IG@kyliejenner、FENDI）

▲金卡戴珊贈予女兒價值台幣197萬元的外套。（圖／美聯社）

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★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字：

凱莉詹娜, 金卡戴珊, FENDI, 娃娃車, 尿布袋, 富比士, KylieCosmetics, 流行天王, 麥可傑克森
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