送花挑對顏色才能擄獲芳心！神秘感黑玫瑰　個性酷女孩也淪陷

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@orosi_flora、@akikokia009

送情人鮮花絕對首選玫瑰，但傳統的紅色、粉紅、黃色早已經看膩，就連藍色玫瑰也不再新奇。現在韓國流行起一個新的選擇，就是帶有神秘氣息的黑色玫瑰花！全黑花瓣有著獨特美感，單朵或做成花束都可以，相信就連不愛花的個性酷女孩也會心動的。

黑色玫瑰花深沉的顏色，可能會給人黑暗、冷酷的聯想，似乎不適合拿來當愛情的象徵，但其實它有著「獨一無二」、「溫柔真心」的花語，還可以用來代表動人的愛情。而且對於越來越注重獨特感、潮流感的年輕人來說，更是個不錯的選擇！

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黑玫瑰有著高雅、神秘的貴族氣息，就算只有一朵也不會空虛單調，可以加上些許的葉材或細碎的乾燥花束做點綴，外層包裝紙用白色、銀色等色系都很適合，看起來特別有質感。

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如果想做成大把的花束，可以搭配酒紅或深藍花朵，整體色調很協調，還可以襯托出黑色玫瑰的獨特氣質。

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或是選擇白色、粉紅等淺色花束搭配，營造出色彩對比，幫黑色玫瑰增加活潑感，外層加上鮮豔的包裝，並不會突兀，一樣既夢幻又浪漫。

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如果送花送到沒靈感了，不妨考慮看看黑色玫瑰～對方不喜歡花的話，也可以試著用這個特別色，擄獲他的芳心囉！

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