泫雅大膽打「鎖骨釘」！笑著PO文炫耀　網：看了都痛

▲泫雅分享新打的鎖骨釘。（圖／翻攝自IG@hyunah_aa，以下同）



記者王則絲／台北報導

有性感「小野馬」之稱的韓星泫雅，有著強烈的個人風格，也十分具有時尚態度，是許多年輕人的流行指標，從穿搭單品甚至刺青圖案都有「泫雅風」的關鍵字。而今（7日）泫雅在IG上貼出了幾張微笑自拍照片，與大家分享她新打的「鎖骨釘」！左、右鎖骨下方各一顆，網友們紛紛表示：「看了都痛！」

雖然泫雅在照片中沒有註解，不過從鎖骨上閃亮亮的釘子旁依稀能看到微微的發紅，似乎才打好沒多久，在身體上「埋釘」的確比起穿洞少見些，也比較讓人害怕，不過泫雅為了漂亮完全不怕，開心地笑著與大家分享成果。網友們也都很眼尖的一眼就發現，大讚她：「非常性感」、「果然是小野馬」之外，也心疼：「看了就好痛」，不忘叮嚀她要好好保護傷口。

泫雅這次的大膽嘗試受到粉絲們普遍好評，想必「鎖骨釘」將會成為近期熱搜關鍵字之一。像是泫雅這樣的「鎖骨釘」，更多人選擇埋一顆在中間的位置，不過左右各一顆也相當性感，「埋釘」是在皮膚下埋下一個小小的底座，接著再把釘子鎖在上頭，所以傷口復原時要十分小心的照顧，才能避免底座不慎掉出形成疤痕。

其實身體上的「埋釘」也與耳洞、刺青等等一樣，都是一種身體外觀上的裝飾、改變，想要漂亮就得付出一些皮肉的疼痛代價。不過要提醒想嘗試的朋友們，必須做好與它共度剩下人生的決心再下手，並且好好照顧傷口才不會發炎、造成後遺症。

▲泫雅原本就有不少耳洞。



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