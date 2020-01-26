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小孩放風，大人放鬆！全台熱門10大親子景點　爸爸媽媽這篇絕對要收好

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放假要帶小孩去哪遛？這絕對是大部分爸爸媽媽最頭痛的問題！VOGUE幫大家整理好2019全台北、中、南熱門親子出遊好去處，這篇絕對要收好！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

1.宜蘭／冬山小奈良「斑比山丘」

位在宜蘭冬山的新景點「斑比山丘」，因為可以近身接觸梅花鹿，又被稱為「台版小奈良」！位在宜蘭梅花湖的斑比山丘，附近為稻田與群山，來到這裡可以零距離與超萌的梅花鹿親近、互動，200坪空間大的園區，可分為「小鹿互動體驗區、餐飲區、商品區」三個區塊。

•斑比山丘
地址：冬山鄉下湖路285號
票價：200元

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2.台北／臺北市立動物園「熱帶雨林室內館」

耗時13年，造價達3.9億的「熱帶雨林室內館」（穿山甲館）終於在2019年7月9日正式開放民眾入場參觀！佔地約1.5公頃，包含6個戶外活動區及1個以穿山甲為鋼構造型設計的室內館。多種列名IUCN（自然生態保育聯盟）極危或瀕危的物種，例如婆羅洲紅毛猩猩、棕蜘蛛猴、棉頭狷猴、指猴、三線潮龜及馬來長吻鱷等。而呆萌可愛的水豚君、動作緩慢的樹獺、前夜行動物館居民阿氏夜猴、粗尾侏儒狐猴、小懶猴等動物也都會在館內和大家見面。

• 臺北動物園保育網：http://www.zoo.gov.tw/
Facebook：http://www.facebook.com/TaipeiZoo

3.台北／璐露野生活Luluyelife Café野餐餐廳

位在台北市安和路這家野餐餐廳打破野餐的傳統印象，分享打造風格野餐的各種技巧，供應別具巧思的露營風餐點，像是「營火柴燒棉花糖」、「蘇格蘭蛋鳥巢沙拉」等，並且提供派對野餐桌與野餐籃等服務，讓人可以在室內即刻展開迷你版的野餐體驗，或是你也可以租借野餐道具、外帶野餐餐食，選個喜愛的戶外地點享用。

• 璐露野生活Luluyelife Café野餐餐廳
地址：台北市大安區安和路一段127巷29弄5號
電話：02-2707 5252

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

4.台北／新莊IKEA宜家餐廳

佔地6千6百坪的IKEA宜家家居新店店，是北台灣三家IKEA中第二大店，位於美河市與小碧潭站共構建築中，共構的商場三樓與四樓（入口位於四樓），是目前全台唯一捷運共構店，無論搭乘大眾運輸或自行開車前往都非常便利。這裡擁有號稱北台灣最美的IKEA瑞典餐廳，不僅有大片落地窗可眺望美景，還特別設計了親子用餐區，特別的是，全台灣只有這間IKEA有提供鐵板現煎的肋眼牛排，此外餐廳外頭還有高達7000坪的天空廊道公園，可一路騎單車前往陽光運動公園，或是到碧潭風景區、烏來觀光景點遊玩，成為大台北地區一站式親子遊玩的好去處。

• IKEA 新店店
地址：新北市新店區中央路159號

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

5.台北／南港【TSUTAYA BOOKSTORE】

2019年12月6日正式開幕的TSUTAYA BOOKSTORE南港店以「提升親子凝聚力」為宗旨，特別規劃兒童階梯書區的設計有著劇場般的凝聚效果，鋪上綠色地毯創造有如坐在草地上閱讀的情境，兩個區塊逾100坪的空間，打造親子共讀互動的理想空間。

• TSUTAYA BOOKSTORE南港店
地址：台北市南港區忠孝東路七段369號2樓（CITYLINK南港店A棟2F）
營業時間：週一~週四11:00~21:30；週五~週六08:30-22:00；週日08:30-21:30
早午餐供應時間：每週五~週日08:30~11:00 （最後點餐時間為10:30）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

6.台中／三井 OUTLET「SNOWTOWN雪樂地」

全台第一座海港型購物中心「MITSUI OUTLET PARK台中港」除了有全台唯一的海港型摩天輪，可以將台中港的海岸風光盡收眼底，加上ASOBI SQUARE裡的遊樂設施，讓小孩盡情放風，此外這裡還有全台獨家20度恆溫玩雪場『SNOWTOWN雪樂地』，除了戲雪所需道具等的租借，現場也另有租借外套、販售戲雪玩具的服務。

• SNOWTOWN雪樂地
地址：435台中市梧棲區臺灣大道十段168號19900櫃

7.彰化／小田生活mmm

遠離都市的彰化田中，就有一家名符其實開在田中央的咖啡館，稻浪裡出現綠油油的草地與灰色小屋，加上文青的三角帆布與帳篷的點綴，使得尋常鄉間風景突然時髦漂亮起來，為了回歸簡單無包裝的生活感，小田生活選擇保留戶外的寬闊的空間並提供有設計感的野餐墊、野餐籃、帆布與帳篷等，人們只需低消100元就可自由使用戶外場地，甚至還可以自備喜歡的食物來，簡直太有愛！

• 小田生活mmm
地點：彰化縣田中鎮民光路一段395巷258號
電話：04-875 3586

8.彰化／顏氏牧場II

在彰化山麓上的「顏氏牧場II」，延續牧場的自然共享精神，但經營上則是以更加貼近生活的「野餐」為定位，裡頭有悉心維護的大片草地，還有一家相當特別的露營選物店。走進資材倉庫，集合「野餐」與「禮物店」的空間，販售各種野餐必備的道具，而小店提供玻璃罐果汁或捲餅輕食，從餐點到道具通通都有，懶人們就算兩手空空來，也能美美的野餐囉。

• 顏氏牧場II
地址：彰化縣彰化市大彰路65號
電話：04-737 3606

9.嘉義／幸福山丘Happy Hill
位在圓林仔社區的「幸福山丘Happy Hill」，是一家超夢幻的山間烘焙坊，從最早的白色麵包坊開始，園區陸續規劃增加了咖啡屋與展演空間，提供輕食早午餐以及數位影像服務，呼應貨櫃屋建築，同樣也走工業風的空間裡，設計多個落地窗，把綠樹景觀延攬入室，無論置身內外都被自然包圍。

• 幸福山丘Happy Hill
地址：嘉義市東區東義路566巷52-1號
電話：05-276 5080（週一二休園）

10.屏東／粮田集市

由一群返鄉青年共同打造的粮田集市，集合了有機生活理念與友善青年創業平台，是個很難被定義的新型態休閒農場。以回收素材與帳篷打造出風格場域，有充滿設計感的露天市集，一座野外廚房，以及圍繞著營火的沙發區，療癒的露營氛圍完全擊中了忙碌現代人的心，只要酌收門票費與清潔費就可入內野餐（為維護環境品質，有使用人數限制）

• 粮田集市
地址：潮州鎮潮州路337號正對面（屏東台一線417.5公里處）
電話：0930-340304

※BY CHARA YU
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

小孩放風，大人放鬆／耗時13年，臺北市立動物園【熱帶雨林室內館】開幕，和水豚君、樹獺一起快樂地玩耍吧！

小孩放風大人放鬆／全台獨家室內玩雪場！台中三井 OUTLET「SNOWTOWN雪樂地」，開幕日期、票價資訊、5大亮點搶先看

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

親子, 地點, 斑比山丘, 動物園, 餐廳, IKEA, 三井OUTLET, 小田生活, 幸福山丘, 粮田集市, VogueTaiwan
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