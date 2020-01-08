DIOR爆款又一發！帆布做的黛妃包　奶茶、粉紅色太美妙

▲DIOR的2020春夏系列相當精彩。（影／記者林明瑋攝）

記者林明瑋 / 綜合報導

DIOR在曼谷舉辦2020春夏發表會，陽光、綠樹、白色建築的會場，與新系列女裝的園藝、烏托邦呼應著，花朵、植物圖案的印花、紮染的鮮豔與閒適感，經典的Lady Dior包更首度換上帆布材質，帶點休閒氣息又仍然優雅，有望成為下一個爆款，相當吸睛。

▲帆布材質的Lady Dior黛妃包。（圖／記者林明瑋攝，以下同）

女裝創意總監Maria Grazia Chiuri總是從精神層面，讓服裝有更深的態度，2020春夏，她想反思的包括「植物保育現今意謂什麼」、「男女能建立平衡的關係嗎」等等，因此建構出了烏托邦，以20世紀初位在瑞士渥瑞塔山的烏托邦社區為想像，用亮眼的漸層紮染色彩，打造出輕薄的夏日洋裝，也呈現在托特包、拖鞋、披巾等充滿度假氣氛的設計上。

▲DIOR 2020春夏系列。



▲植物與刺繡洋裝相襯，很有優雅閒適氣氛。

植物是春夏的重要元素之一，故事始於迪奧先生的妹妹凱瑟琳迪奧，她是「Miss Dior」的化身，喜愛照顧家族宅邸花園裡的植物，Maria Grazia Chiuri以此延伸，以酒椰葉製作面料、葉片印染出圖案於布料上，或是運用刺繡完成服裝、包款上的花朵，甚至以稻草打造出美麗的洋裝，手法令人讚嘆。

▲紮染效果的服裝、配件。

DIOR成就了許多熱門夯包，Book Tote在2020春夏出現粉紅色的提花帆布、漸層色調等等，又多了幾分俏麗可愛姿態，被暱稱為黛妃包的Lady Dior，過去都以皮革為材質，首度端出帆布款，有淺灰、粉紅、白、奶茶色等，很適合日常穿搭，該列入慾望清單中。

▲Book Tote托特包有許多新花樣。



▲球鞋相當吸睛。