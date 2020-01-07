Reebok最美漸層鞋！「4色熱感圖」超現代　全台僅一間店買得到

▲Reebok Zig Kinetica Concept Type 1系列於今（６日）公開發表 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

近日話題性十足的鞋款， Reebok與英國時尚品牌Garbstore創辦人Ian Paley，聯名設計Reebok Zig Kinetica Concept Type 1系列於今（６日）公開發表，不僅運用絕美漸層色、熱感圖呈現時尚度，更藏特殊鞋帶，成為潮人必買單品之一。

▲品牌Garbstore創辦人Ian Paley一手打造超現代鞋款。（圖／品牌提供）

Zig Kinetica Concept Type 1於西門峨嵋形象概念店獨家曝光販售，出自品牌Garbstore創辦人Ian Paley聯名設計之作，「可見性」成為設計靈感來源，Ian也特別從Reebok檔案庫中尋找存檔模型，將許多發售過的及未發售過的鞋款形狀、線條、鞋面混合，結合全新的材質及色彩，打造出Zig Kinetica Concept Type 1，尚未發佈就話題性十足。

▲鞋款漸層色與緩震材質是最大亮點。（圖／品牌提供）

鞋款一共4種配色，以2010年所推出的ZigTech跑鞋設計和科技為靈感，中底運用緩震材質Floatride Fuel為核心，外層包裹穩定性佳的Zig Energy Shell及加強回彈反應的Zig Energy Bands，成為最大亮點。

▲西門峨嵋店獨家販售，均NT$5,250。（圖／品牌提供）

此外，多樣化的材質透過拼貼、縫合、熱熔等不同的方法組合完成，也彰顯了設計師Ian相當注重色彩的表達，因此在鞋款的配色上運用「熱感圖」漸層色展現鞋款釋放的概念，更運用飾帶固定元素於鞋面之上，不同於一般鞋帶設計，多了科技感元素彰顯未來趨勢，勢必引發潮流，目前於西門店獨家販售，感興趣的朋友別錯過了。

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