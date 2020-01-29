原來愛麗兒喜歡透視性感風　藝術家筆下的迪士尼公主婚紗好夢幻

迪士尼製作了許多淒美浪漫、經典雋永的愛情故事，但在故事中只有幾位成功步入禮堂。當然，我們相信所有的公主們都從此過上幸福快樂的日子，但從藝術家Greco Archibald的筆下，我們可以看到當迪士尼公主都變成新娘的模樣。

Greco Archibald依照每位公主的故事背景及人物特性，設計出屬於她們自己獨一無二的禮服。 像是海洋奇緣的Moana穿著滿滿熱帶風情的露背高衩晚禮服、勇敢傳說的Merida則穿上可以活動自如的帥氣連身褲裝，還有許多公主婚紗，滿足粉絲們的好奇與幻想。

冰雪奇緣的Anna

▲藝術家畫迪士尼公主穿著婚紗的模樣。（圖／Instagram@archibald.art，下同）

小美人魚的愛麗兒

美女與野獸的Belle

《失落的帝國》的Kida

仙杜瑞拉Cinderella

冰雪奇緣的Elsa

鐘樓怪人的Esmerelda

花木蘭Mulan

《曼哈頓奇緣》的Gisele

阿拉丁的Jasmine

《魔髮奇緣》的Rapunzel

《勇敢傳說》的Merida

※BY TRAVIS HUNG, GAIL HSU

（完整文章請看VOGUE.com）



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