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原來愛麗兒喜歡透視性感風　藝術家筆下的迪士尼公主婚紗好夢幻

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迪士尼製作了許多淒美浪漫、經典雋永的愛情故事，但在故事中只有幾位成功步入禮堂。當然，我們相信所有的公主們都從此過上幸福快樂的日子，但從藝術家Greco Archibald的筆下，我們可以看到當迪士尼公主都變成新娘的模樣。

Greco Archibald依照每位公主的故事背景及人物特性，設計出屬於她們自己獨一無二的禮服。 像是海洋奇緣的Moana穿著滿滿熱帶風情的露背高衩晚禮服、勇敢傳說的Merida則穿上可以活動自如的帥氣連身褲裝，還有許多公主婚紗，滿足粉絲們的好奇與幻想。

冰雪奇緣的Anna

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲藝術家畫迪士尼公主穿著婚紗的模樣。（圖／Instagram@archibald.art，下同）

小美人魚的愛麗兒

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

美女與野獸的Belle

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

《失落的帝國》的Kida

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

仙杜瑞拉Cinderella

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

冰雪奇緣的Elsa

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

鐘樓怪人的Esmerelda

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

花木蘭Mulan

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

《曼哈頓奇緣》的Gisele

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

阿拉丁的Jasmine

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

《魔髮奇緣》的Rapunzel

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

《勇敢傳說》的Merida

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY TRAVIS HUNG, GAIL HSU
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

【迪士尼公主12星座對照】官方版釋出！快來CHECK自己是哪一位迪士尼公主。

《冰雪奇緣2》結局藏洋蔥，艾莎魔法來源大揭密

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

迪士尼, Disney, 公主, 婚紗, IG, VogueTaiwan
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