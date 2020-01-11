侯佩岑、馬思純為了霍建華冷戰　《大約在冬季》描述愛而不得的深刻情感

除了6年前客串過方文山執導的《聽見下雨的聲音》外，侯佩岑沒有正式演過電影，當初拿劇本後找了《後來的我們》導演劉若英，表示要客串一個角色，詢問她的意見，看看自己到底是否能勝任？奶茶看完劇本後表示這是關鍵角色，嚇得侯佩岑趕緊準備。

▲侯佩岑在片中飾演電視女星，亟力想把霍建華留在身邊。（圖／ A REALLY HAPPY FILM，以下皆同）



在王維明執導的《大約在冬季》裡，侯佩岑飾演一個90年代的電視女星，介於霍建華與馬思純之間，三角戀愛得辛苦。開拍第一天，侯佩岑見到馬思純想上前打招呼，馬思純卻冷回：「我現在不能跟妳說話！」這股情敵間的緊張氣氛，直到兩人的對手戲拍完才解除，馬思純開心地說：「我們終於可以正常說話啦！」

▲馬思純是《大約在冬季》女主角，與男主角霍建華有段刻苦銘心的愛情



巧的是，當時劇組在圓山飯店實景拍攝霍建華與馬思純久別重逢的戲，侯佩岑雖然沒有戲但仍來探班，巧遇同樣來探老公的林心如，霍建華趕緊找馬思純過來，讓他戲裡戲外的三個女人一起合照。

說到最難忘的戲，霍建華說應該是他在台北開拍第一天的戲。霍建華為了家庭不得不放棄在異地的愛情與事業，落寞地回到台北無奈接受現實，買晚餐給家人時還遇到熟人閒聊幾句抒壓，他說「那種瞬間壓力的釋放，是一種難得的體驗。」他也趁機稱讚攝影師李屏賓，「雖然是很小的一個環境，但拍出了很好的意境。」

▲文淇和林柏宏也參與《大約在冬季》演出



《大約在冬季》故事描述1991年齊秦演唱會現場，女大學生安然（馬思純 飾）想進場卻沒有門票，意外得到一個陌生男人的贈票。兩年後，安然與當年演唱會上遇到的男人齊嘯（霍建華 飾）重逢，兩人發展出遠距離戀情。

奔波在台北與北京兩地的齊嘯，最終因為家庭和事業上的危機不得不離開北京，只留給安然「大約在冬季」的約定。匆匆數年過去，安然已經成長，恢復自由身的齊嘯決定爭取那段錯過的愛情，無奈兩人情深緣淺。時光來到2019年齊秦演唱會現場，安然的女兒小念（文淇 飾）和齊嘯的兒子齊一天（林柏宏 飾）合力安排，希望促成安然和齊嘯兩人的重逢……。

《大約在冬季》電影預告，12/27上映

主題曲MV｜大約在冬季（齊秦、馬思純、霍建華、魏大勛、張瑤、林柏宏、侯佩岑 齊唱）

片尾曲｜ 可惜了（齊秦 & 莫文蔚 對唱）

插曲｜安然（馬思純 主唱）

※BY DANIEL KU

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