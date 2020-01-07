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孫芸芸20歲女兒首登場！微風達標305億　董座廖鎮漢「年終最高7個月」

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▲2020微風集團尾牙。（圖／記者蔡惠如攝）

▲2020微風集團尾牙，廖鎮漢（右）女兒廖思惟（左）首次走紅毯。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／台北報導

微風集團今（1／7）在文華東方舉辦集團尾牙，今明兩天共席開150桌，董事長廖鎮漢首度挽著20歲女兒的手走紅毯，父愛滿點，去年1月微風南山剛開幕，目前微風零售版圖全台已到10間店，問到是否滿意員工表現，廖表示：今年營收達到305億元已經達標，給員工相當滿意的120分，大方表示員工年終2.5個月起跳，最高可達7個月。

▲2020微風集團尾牙。（圖／記者蔡惠如攝）

微風今舉辦集團第19年歲末尾牙，董事長廖鎮漢難得現身，針對微風南山的「零售2.0」，他表示南山從開幕就開始調整，面對2020年這變化多端的一年，每個產業之間會變得非常模糊，賣書店的變賣場，精品店開咖啡廳，都將成為對手，但因為微風多樣化的生態，包括賣場、娛樂等多樣化發展，日後也可能變成合作夥伴。言下之意像要再度創造「新零售」定義。

▲2020微風集團尾牙。（圖／記者蔡惠如攝）

▲2020微風集團尾牙在文華東方席開150桌。（圖／記者蔡惠如攝）

今廖鎮漢20歲女兒難得亮相，面對鏡頭難掩緊張，問到是否會跟媽媽孫芸芸討教穿搭，她羞怯表示：跟媽媽的風格有點不一樣，但還是會問她意見。

孫芸芸則是穿連身薄紗黑色洋裝，露出纖細長腿，身材若隱若現，與信一起走紅毯，被問到今天穿的很性感，她表示：「還好，只是看起來很性感。」並表示自己跟信同一天生日，所以感情很好，常一起去唱歌。

▲2020微風集團尾牙。（圖／記者蔡惠如攝）

▲2020微風集團尾牙孫芸芸穿ZUHAIR MURAD洋裝，搭配aquazzura跟鞋，飾品是自家YUN YUN SUN。（圖／記者蔡惠如攝）

關鍵字：

微風, 南山, 尾牙, 廖鎮漢, 孫芸芸
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