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只要一張椅子在家輕鬆練核心！每天6分鐘，甩開肉肉小腹與手臂

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名模Angelina今天示範的是3款運用椅子的動作：俯臥撐、側棒式、椅子撐體，建議以這3個動作為一組循環，每個動作皆做10下，一組做完才能休息1分鐘。可依自己狀態調整循環次數，等體能訓練到一定水準後，可以增加動作，以Angelina為例，通常一次會做4-6組循環，大概會有6個動作。

要特別注意的是，用來運動的椅子，一定要挑選材質穩固、耐重、四個椅腳要平穩，椅子的高度不要超過膝蓋，若高於膝蓋會增加困難度與關節壓力！運動過程中請將椅子靠牆增加穩定，若地板很滑導致椅子容易被推動，請在椅子下面墊運動地墊，請測試過後再開始訓練唷！

第一個動作：PUSH UP俯臥撐（10下）

首先把兩腳置於椅子上，如伏地挺身的姿勢。核心收緊，屁股夾緊，彎曲手肘往下，再伸直手肘把身體撐起。

PUSH UP俯臥撐會練到手臂和胸部

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

第二個動作：側棒式（兩邊各10下）

側身將雙腳置於椅子上，手臂彎曲撐住上半身，保持身體呈一直線，上下的過程中注意支撐的手不要晃動。完成一邊後，左右交換再10下。

側棒式能鍛鍊核心肌群瘦小腹

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

第三個動作：椅子撐體（10下）

經典的「三頭肌撐體」，首先坐上椅子後，將雙手放在身體兩側的椅面上，抓著椅子邊邊，慢慢將身體往前移至懸空，用雙手支撐身體，雙腳伸直腳跟著地。接著將身體慢慢往下降，直到手肘往後彎曲成垂直 90 度；接著以三頭肌出力撐起身體，慢慢回復到原本的高度。

椅子撐體能消除手臂後側蝴蝶袖

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

許瑋甯示範，練腹肌最有效的3種「船式」變化！

家就能簡單達成！每天15分鐘，練出完美核心肌群2動作

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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