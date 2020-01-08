「阮經天緋聞女友」絕美流光紗裙登熱搜　網友一致肯定：高顏值

▲21歲大陸女星宋祖兒與阮經天傳出緋聞，在大陸有高知名度。（圖／翻攝自宋祖兒工作室微博）

記者鮑璿安／台北報導

日前被爆出與阮經天傳緋聞的21歲女星宋祖兒，在大陸早有知名度，昨（7日）出席活動，穿著一席Marchesa Notte斜肩粉色流光紗裙，露出招牌精緻小臉，顯然對於緋聞不受影響，依舊以美艷造型站穩熱搜。

21歲女星宋祖兒近日與阮經天傳出緋聞，雖然官方已經否認表示兩人只是朋友，不過也讓宋祖兒在台知名度一夕大開，其實在大陸有「小張柏芝」封號的她，顏值一直備受網友肯定。

▲宋祖兒與阮經天緋聞曝光後露面，穿著Marchesa Notte斜肩粉色流光紗裙，佩戴Pomellato珠寶相當美艷。（圖／翻攝自宋祖兒工作室微博）

兩人傳出緋聞之後，宋祖兒首次出席公開活動，7日她穿著Marchesa Notte斜肩粉色流光紗裙，特殊的單肩綁帶設計露出白皙鎖骨，裙身中央則以立體花朵點綴，彰顯浪漫氣質，而裙襬上的特殊流光造型，在行走之餘也閃閃發亮，伴隨蓬鬆下襬收尾頗有女人味，與此相對比的就屬宋祖兒盤起俐落包頭，一柔一剛的結合相得益彰。

▲宋祖兒顏值受到網友肯定。（圖／翻攝自宋祖兒工作室微博）

在官方工作室釋出的形象照中，宋祖兒時不時對著鏡頭擺出托腮姿勢，趴在沙發上凝視前方，展現不同美感，神色相當自然，而後也順利獲得「年度最具潛力演員」獎項，看來對日前與阮經天的緋聞絲毫不受影響，畫面曝光也引起網友大讚，「美」、「這身太適合她」、「顏值太高。」

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